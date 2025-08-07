Teto desaba e baratas invadem apartamento em bairro 'chique'

E o bairro é nobre. Carolyn, de 30 anos, paga 2.400 dólares de aluguel pelo apartamento numa área de alto padrão.
Ela disse que tinha avisado ao dono do imóvel sobre uma rachadura que surgiu no teto. Ele prometeu resolver no dia seguinte. Mas não deu tempo.
O teto caiu levando os insetos para dentro da casa. Carolina disse que nunca gritou tanto. Ela chorou, correu e teve que ir temporariamente para um hotel.
Baratas estão entre os bichos que causam maior repulsa. E, pior do que vê-las aos lotes, é comer alguma. No Rio de Janeiro, episódios recentes causaram nojo e perplexidade, inclusive baratas dentro de salgados.
Dias antes, imagens de uma fábrica clandestina interditada no Rio de Janeiro causaram perplexidade tamanha a sujeira e a infestação de baratas.
Policiais prenderam pessoas que estavam no local e relataram o choque com a imundície. A fábrica abastecia diversas barracas de salgadinhos espalhadas pela cidade.
Além de bichos e sujeira, havia óleo com aparência de ser reutilizado diversas vezes nas panelas. Bastante escurecido e com mau cheiro.
Também foram encontrados utensílios com carne moída e bolinhos mal armazenados no chão, sem refrigeração. Uma situação que causou nojo e revolta.
Baratas também foram tema de outro fato chocante recentemente. No caso, uma barata apenas, mas suficiente para chocar. A imagem de um picolé com uma barata dentro viralizou causando nojo e repulsa. Foi numa praia do Rio. Baratas metem medo em muita gente. Conheça mais sobre esse inseto
A barata é um inseto pertencente à ordem Blattodea, conhecido por sua resistência e rápida reprodução. Existem mais de 4.000 espécies, mas poucas vivem próximas aos humanos. Elas são ativas à noite e se escondem em frestas durante o dia.
As baratas invadem despensas, roem embalagens e contaminam alimentos e utensílios. Além disso, seus excrementos e carcaças podem causar mau cheiro e agravar problemas respiratórios.
Muitas pessoas têm fobia de baratas, conhecida como katsaridafobia. O medo pode estar relacionado ao comportamento imprevisível do inseto e sua associação com sujeira e doenças.
Baratas transportam microrganismos nocivos, podendo espalhar bactérias, vírus e fungos. Elas andam em locais sujos, carregando patógenos que afetam a saúde humana.
Elas podem disseminar salmonelose, gastroenterite, hepatite A, lepra e infecções intestinais. Também estão associadas a alergias respiratórias devido a seus excrementos e restos corporais.
Como evitar: Manter a casa limpa, vedar frestas, guardar alimentos em recipientes fechados e eliminar fontes de umidade são medidas eficazes para evitar infestações de baratas.
Como combater: É possível usar iscas, armadilhas adesivas e inseticidas específicos. Além disso, contratar dedetizadoras pode ser necessário em casos de infestações severas.
Tipo de inseticida eficaz: Inseticidas à base de fipronil, imidacloprida e hidrametilnon são eficazes contra baratas. Eles atuam por contato ou ingestão, eliminando os insetos progressivamente.
Produtos naturais que afastam baratas: Folhas de louro, cravo-da-índia, vinagre, óleo de neem e bicarbonato de sódio são repelentes naturais. Espalhar esses produtos em locais estratégicos ajuda a mantê-las afastadas.