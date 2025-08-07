Flipar

Teto desaba e baratas invadem apartamento em bairro 'chique'

A moradora de um apartamento do bairro de Upper East Side, na cidade americana de Nova York, postou vídeo no TikTok contando que 'milhares' de baratas caíram em seu banheiro quando parte do teto desabou.

Por Flipar

E o bairro é nobre. Carolyn, de 30 anos, paga 2.400 dólares de aluguel pelo apartamento numa área de alto padrão.

Reprodução de vídeo TikTok

Ela disse que tinha avisado ao dono do imóvel sobre uma rachadura que surgiu no teto. Ele prometeu resolver no dia seguinte. Mas não deu tempo.

Reprodução de vídeo TikTok

O teto caiu levando os insetos para dentro da casa. Carolina disse que nunca gritou tanto. Ela chorou, correu e teve que ir temporariamente para um hotel.

Reprodução de vídeo TikTok

Baratas estão entre os bichos que causam maior repulsa. E, pior do que vê-las aos lotes, é comer alguma. No Rio de Janeiro, episódios recentes causaram nojo e perplexidade, inclusive baratas dentro de salgados.

Dias antes, imagens de uma fábrica clandestina interditada no Rio de Janeiro causaram perplexidade tamanha a sujeira e a infestação de baratas.

Reprodução de vídeo TV Globo

Policiais prenderam pessoas que estavam no local e relataram o choque com a imundície. A fábrica abastecia diversas barracas de salgadinhos espalhadas pela cidade.

Reprodução de vídeo TV Globo

Além de bichos e sujeira, havia óleo com aparência de ser reutilizado diversas vezes nas panelas. Bastante escurecido e com mau cheiro.

Reprodução de vídeo TV Globo

Também foram encontrados utensílios com carne moída e bolinhos mal armazenados no chão, sem refrigeração. Uma situação que causou nojo e revolta.

Reprodução de vídeo TV Globo

Baratas também foram tema de outro fato chocante recentemente. No caso, uma barata apenas, mas suficiente para chocar. A imagem de um picolé com uma barata dentro viralizou causando nojo e repulsa. Foi numa praia do Rio. Baratas metem medo em muita gente. Conheça mais sobre esse inseto

- Reprodução do X

A barata é um inseto pertencente à ordem Blattodea, conhecido por sua resistência e rápida reprodução. Existem mais de 4.000 espécies, mas poucas vivem próximas aos humanos. Elas são ativas à noite e se escondem em frestas durante o dia.

annemiek59/Pixabay

As baratas pertencem Ã  ordem Blattodea, com espÃ©cies comuns como Periplaneta americana (barata-americana) e Blattella germanica (barata-germÃ¢nica). Esses insetos sÃ£o adaptÃ¡veis e vivem em diversos ambientes urbanos e rurais.

ReproduÃ§Ã£o LaJaunie's Pest Control

Elas vivem em locais quentes e Ãºmidos, como cozinhas, esgotos, depÃ³sitos e atÃ© na natureza. SÃ£o encontradas em quase todos os continentes, exceto na AntÃ¡rtida, devido ao frio extremo.

DivulgaÃ§Ã£o

As baratas invadem despensas, roem embalagens e contaminam alimentos e utensílios. Além disso, seus excrementos e carcaças podem causar mau cheiro e agravar problemas respiratórios.

- Reprodução do Youtube Canal @eliveltondedetizacao

Muitas pessoas têm fobia de baratas, conhecida como katsaridafobia. O medo pode estar relacionado ao comportamento imprevisível do inseto e sua associação com sujeira e doenças.

Montagem com imagem Freepik

Baratas transportam microrganismos nocivos, podendo espalhar bactérias, vírus e fungos. Elas andam em locais sujos, carregando patógenos que afetam a saúde humana.

Flickr Lloyd Davie

Elas podem disseminar salmonelose, gastroenterite, hepatite A, lepra e infecções intestinais. Também estão associadas a alergias respiratórias devido a seus excrementos e restos corporais.

Reprodução do Youtube

Em alguns paÃ­ses asiÃ¡ticos, como China, TailÃ¢ndia e Camboja, baratas sÃ£o consumidas como fonte de proteÃ­na. Elas sÃ£o fritas, assadas ou cozidas antes de serem servidas.

Imagem Freepik

Como evitar: Manter a casa limpa, vedar frestas, guardar alimentos em recipientes fechados e eliminar fontes de umidade são medidas eficazes para evitar infestações de baratas.

Reprodução do Youtube Canal AFP News Agency

Como combater: É possível usar iscas, armadilhas adesivas e inseticidas específicos. Além disso, contratar dedetizadoras pode ser necessário em casos de infestações severas.

Divulgação

Tipo de inseticida eficaz: Inseticidas à base de fipronil, imidacloprida e hidrametilnon são eficazes contra baratas. Eles atuam por contato ou ingestão, eliminando os insetos progressivamente.

Divulgação

Produtos naturais que afastam baratas: Folhas de louro, cravo-da-índia, vinagre, óleo de neem e bicarbonato de sódio são repelentes naturais. Espalhar esses produtos em locais estratégicos ajuda a mantê-las afastadas.

Divulgação

Veja Mais

 