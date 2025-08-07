Principal cidade catalã é uma joia espetacular da arquitetura

Barcelona é a capital da Catalunha, região na Espanha que possui identidade própria e que, para alguns, deveria até ser separada do restante do país. Barcelona tem 1,6 milhão de habitantes. É o segundo município mais povoado do território espanhol.
A identidade própria da Catalunha - que provoca reivindicações por autonomia - se reflete no cotidiano, pois na região prevalecem dois idiomas: o espanhol e o catalão. Os jornais, por exemplo, são preparados com duas versões, uma em cada língua.
Um local simbólico e sinônimo de orgulho para esse povo é a montanha de Montserrat pela sua singular formação rochosa que inspirou lendas. Inclusive, inspirou arquitetos do movimento modernista catalão.
Este destino ainda abriga o Mosteiro de Montserrat, zona de peregrinação para os cristãos, onde fica a “Virgen de Montserrat”, padroeira da Catalunha. Pela sua representatividade para a sociedade catalã, se tornou um ponto turístico até como forma de propagação de sua cultura.
A arquitetura é um dos elementos mais notáveis da cidade. Tanto que algumas das obras foram consideradas ‘Patrimônio Mundial’ pela Unesco como a ‘Casa Batlló’ e ‘Casa Millá’.
O arquiteto espanhol Antoni Gaudí (1852-1926) foi um dos líderes do movimento modernista catalão. Ele nasceu e estudou arquitetura na localidade, onde também se concentra a maioria de suas produções. Seu estilo foi influenciado por diversas tendências com ênfase no gótico.
A Igreja da Sagrada Família é considerada o principal trabalho de Gaudí. Foi iniciada por outro profissional em um estilo neogótico, mas Gaudí assumiu e reformulou o projeto completamente. A construção foi interrompida em 1936 por conta da Guerra Civil Espanhola.
No atual cenário, a basílica retornou as obras e a expectativa é de que seja finalizada em 2026, no centenário de Gaudí. Tanto a parte interna como a externa são exuberantes e enchem os olhos, causando surpresa nos visitantes.
Os vitrais azuis e verdes colorem o interior da basílica com tons frios quando o sol bate. Já os vermelhos e amarelos criam uma sensação de calor. O local ainda é repleto de simbolismo religioso, como estruturas que se assemelham a ossos e remetem à desnutrição de Jesus Cristo, em sua representação de crucificado.
A Passeig de Gràcia é uma das mais famosas ruas de Barcelona, ao englobar edifícios históricos, planejados por notáveis arquitetos da região. No século XIX, quando a cidade foi ampliada, o local passou a ser ligado ao luxo e à moda com a presença de grandes lojas do ramo como Adidas, Nike, Chanel e Gucci.
A ‘Casa Batlló’, situada na Passeig de Gràcia, é um dos exemplos de prédios relevantes historicamente. Projetado por Gaudí, a fachada do imóvel foi inspirada no ambiente marinho e representa um dos traços mais marcantes do autor. É um cartão postal de Barcelona e um dos pontos turísticos mais visitados.
Ainda há a Casa Milà, também chamada de “La Pedrera”, outra obra de Gaudí. Impressiona por não conter nenhuma linha reta no projeto arquitetônico de sua fachada, fator que lhe torna singular e impacta pelos detalhes e complexidade. Trata-se de uma residência em forma de arte, já que ainda abriga famílias.
Assim como a ‘Casa Batlló’, a sua visitação também é paga. O terraço da ‘Casa Milà’ permite ter uma visão total da cidade. Bem como as icônicas chaminés no formato de esculturas de guerreiros (foto), e escadas com temáticas de elementos da natureza, rendendo ao espaço o aspecto de uma galeria de arte ao ar livre.
Outra produção de Gaudí, em seu período naturalista, e que também oferece outra vista incrível, é o Parque Guell, situado no alto do monte Carmelo. Seu diferencial é a combinação de elementos arquitetônicos idealizados pelo profissional e as exuberantes belezas naturais.
Recebeu esse nome porque o dono do terreno, que fez o pedido do desenho ao arquiteto, se chamava Eusebi Güell. Após não corresponder às expectativas de potencial comercial, o parque foi vendido ao município, em 1992.
O Castelo de Montjuic é mais uma interessante atração. Inicialmente construído para ser uma fortaleza em 1694, já serviu como prisão e até ponto de execução de catalães que eram opositores ao regime do ex-ditador Franco. No cenário atual, o espaço abriga um museu, além de magníficas paisagens.
Na montanha de Montjuic, onde fica o castelo, funciona um teleférico que leva as pessoas até o porto de Barcelona, oferecendo espetaculares vistas da cidade e do litoral.
Já o porto de Barcelona é um dos que têm maior tráfego de pessoas e cargas na Europa, com um volume de comércio de 3,42 milhões de transações por ano. Por sinal, com seus 7,68 km² de área, é o terceiro maior porto de contêineres da Espanha e o nono do continente.
Em frente ao porto, há um monumento construído para homenagear o descobridor e navegador Cristóvão Colombo, na praça do Portal da Paz. O item foi criado como um marco das obras no litoral com o intuito de melhorar suas condições. Transformou-se em um dos ícones da cidade.
A cidade acomoda o aquário mais rico no mundo em espécies de peixes do Mediterrâneo. Ao todo o espaço conta com 21 grandes aquários, 11 mil animais de 450 espécies distintas. É um importante centro recreativo e educacional da Europa com visitas sensoriais.
O aeroporto Josep Tarradellas-El Prat atende toda a região da Catalunha, recebendo voos de diversas partes do mundo. Mais de 41 milhões de passageiros passaram pelo terminal em 2022.
No âmbito esportivo, a cidade é a sede do FC Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha e do mundo, com conquistas expressivas como 27 títulos espanhóis e cinco da Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes do planeta, além de três mundiais.
O estádio onde o Barcelona manda seus jogos é o Camp Nou, que está em obras até novembro de 2024 para ampliar sua capacidade para 110 mil lugares. No contexto atual, com 99 mil lugares, já é o estádio que consegue comportar mais pessoas na Europa.
Com relação à economia, Barcelona é um importante centro financeiro e a quarta área mais rica da Espanha em renda per capita. A indústria gera quase 30% do produto interno bruto total (PIB) da região. Os ramos de energia, metalurgia e química são responsáveis por 47% da produção industrial.