A sutileza dos vitrais: beleza fascinante em construções pelo mundo

Hoje em dia já são usados até mesmo em residências e estabelecimentos como hotéis e centros culturais, mas tradicionalmente marcam a decoração de igrejas e mesquitas .
Conheça alguns dos vitrais mais belos do mundo, que enchem os olhos dos visitantes em diversas construções.
Catedral de Aachen (Alemanha) - Construída em 790 a mando de Carlos Magno (que ali está sepultado), a catedral da cidade de Aachen recebeu acréscimos ao longo do tempo. Tem magníficos vitrais de 25m de altura. É Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.
Catedral de Notredame (Paris, França) - Construída entre 1163 e 1345, é um dos símbolos de Paris, Patrimônio Mundial da Humanidade. Os principais vitrais têm o estilo chamado de “rosa”, porque são arredondados e divididos em vários segmentos. Foram construídos em 1270
Igreja de São José (Le Havre, França) - A cidade portuária sofreu muitos danos com bombardeios na II Guerra Mundial. A igreja é dedicada à memória das vítimas. Tem 12.768 painéis de vidro colorido: ao leste e ao norte as cores são frias, enquanto tons dourados e cores vivas preenchem as janelas oeste e sul.
Sainte-Chapelle (Paris, França) - Capela gótica na Île de la Cité, inaugurada em 1248, tem vitrais emoldurados por um delicado trabalho em pedra. Janelas de 15m de altura retratam mais de 1.000 figuras bíblicas.
Capela do King's College (Cambridge, Inglaterra) - Tem 12 grandes janelas feitas de 1515 a 1531 por vidraceiros flamengos no reinado de Henrique VIII
Sagrada Família (Barcelona, Espanha) - A obra que simboliza a arte de Antonio Gaudi (1852-1926) - e cuja construção nunca termina - tem toques góticos impressionantes na própria arquitetura, mas também se destaca pelos vitrais que adornam a igreja.
Galeria Lafayette (Paris, França) - Loja de departamentos que também é ponto turístico e histórico, que remonta a 1895, com uma pequena loja, até chegar ao complexo atual. Tem uma cúpula de vidro e aço impressionante.
Gran Hotel Ciudad de México (Cidade do México, México) - Inaugurado em 1899 para abrigar o Centro Mercantil, o prédio que virou hotel tem estilo Art Nouveau e um gigantesco vitral Tiffany, com três cúpulas, criado em 1908. Foi cenário do filme '007 contra Spectre'
Palácio da Música Catalã (Barcelona, Espanha) - Sala de concerto construída entre 1095 e 1908. Os vitrais saem desde o chão, nos dois lados, e também ornamentam a claraboia dando um efeito de céu azul e o sol tridimensional.
National Gallery of Victoria (Melbourne, Austrália) - Tem um dos maiores tetos de vitral do mundo. O projeto foi concluído em 1968 para deixar a luz entrar na grande sala de forma natural. E com arte.
York Minster Chapter House (York, Inglaterra) - A capela remonta ao ano 1260. Tem estilo gótico e os vitrais são daquela época, ornamentando e valorizando ainda mais a arquitetura. Retratam cenas bíblicas.
Mesquita Nasir al-Mulk - Shiraz (Irã) - Conhecida como Mesquita Rosa, foi erguida em 1876. Os vitrais foram feitos para captar a luz da manhã e lançar no piso. Azulejos coloridos complementam a decoração, fazendo com que, em certos horários, o interior da mesquita tenha todas as cores.
Capela de Ação de Graças - Texas (EUA) - Fica na cidade de Dallas. O edifício em espiral tem 73 painéis de vitrais, que, no conjunto, se chamam A Janela da Glória.
Catedral Metropolitana de São Sebastião (Rio de Janeiro) - Inaugurada em 1979, tem estrutura cônica e seus quatro vitrais são bem altos, ao longo de 30 metros nas paredes. Eles se encontram numa claraboia em forma de cruz.
Catedral de Brasília - A estrutura moderna do arquiteto Oscar Niemeyer tem 16 colunas de concreto, com vitrais que são obras de arte de 6 metros quadrados, em forma de ondas nas cores azul, branco e verde.