Flipar Zumbidos no ouvido incomodam; veja como prevenir Zumbido no ouvido, também chamado de tinnitus, é a percepção de um som que não vem de uma fonte externa. Pode ser um apito, chiado, estalo ou até som pulsante, ouvido em um ou nos dois ouvidos. Por Flipar

Imagem gerada por i.a