Brasil-Colômbia: cidades que fazem fronteira

Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:
Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia) Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.
LetÃcia Ã© a Ãºnica cidade colombiana com saÃda para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turÃstico. A fronteira Ã© aberta, permitindo a livre circulaÃ§Ã£o de pessoas e integraÃ§Ã£o entre as duas cidades.
Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia) Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.
La Pedrera é um povoado colombiano com economia baseada na pesca, agricultura e comércio fluvial. A comunicação e os transportes entre as duas localidades dependem quase totalmente de barcos e pequenas embarcações.
Ipiranga (Brasil) / Tarapacá (Colômbia) Ipiranga é uma comunidade ribeirinha com população indígena predominante, mantendo forte ligação com a natureza.
Tarapacá foi um antigo posto militar colombiano e hoje é uma vila com comércio voltado para produtos da floresta. Ambas as localidades são acessíveis apenas por rio ou avião, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos.
Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia) Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela.
San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas. A região é coberta por floresta densa e tem pouca presença de infraestrutura urbana.
São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia) São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.
Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental. A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.
Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia) Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.
La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto. A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.
Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.
Mitu Ã© a capital do departamento colombiano de VaupÃ©s, sendo um importante centro administrativo da regiÃ£o. O acesso Ã© difÃcil, sendo feito apenas por barco ou aviÃ£o, jÃ¡ que nÃ£o hÃ¡ estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores.
A fronteira entre Brasil e ColÃŽmbia Ã© menos urbanizada e mais natural, com grande presenÃ§a indÃgena e forte influÃªncia dos rios na mobilidade e economia local.