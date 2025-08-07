Flipar

Não são só as aves! Os bichos que se reproduzem em ovos

Várias espécies de animais - não apenas as aves - têm filhotes em ovos. Algumas são ovíparas (botam ovos em ninhos) e outras são ovovivíparas (ovos abrigam crias dentro das fêmeas, mas não são expelidos).

Imagem de Wälz por Pixabay

Veja agora algumas espécies que nascem de ovos. As aves são os animais mais frequentemente associados a ovos. Até porque muitos são consumidos por seres humanos. .

Imagem de rubyclement por Pixabay

Imagem de congerdesign por Pixabay

Há quem imagine que a cor da casca altera o valor nutricional. Mas a coloração se refere apenas à raça da galinha. Além disso, o tamanho não interfere na proteina. Os menores são de galinhas jovens e os maiores de animais mais velhos

Divulgação

Os ovos de codorna também são consumidos com.alguma frequência no Brasil. E por serem pequeninos costumam compor pratos mistos que contêm também legumes e verduras.

Imagem de Karyna Panchenko por Pixabay

Na África, a galinha d'Angola é uma raça bem difundida. Embora ponha apenas 80 ovos por ano, em média essa galinha responde pela maior parte do consumo no continente.

Imagem de Pantea Adrian por Pixabay

Na China , é comum o consumo de ovos de pata. Chamados de ' pretos”, ou “ovos de cem anos”, são cozidos e mantidos enterrados por vários dias numa mistura de sal, chá verde, cinzas e argila até serem consumidos.

Imagem de Bernell MacDonald por Pixabay

Na Inglaterra , ovos de gaivota são apreciados. E, certa vez, seu consumo chegou a ser recomendado em Gloucestershire para reduzir a proliferação dessas aves

Imagem de Elien Smid por Pixabay

Há indícios de que a galinha doméstica passou a ser consumida por humanos por volta de 7500 a.C., no sul da China, Tailândia e Mianmar. Eles buscavam uma espécie mais dócil e que rendesse bastante carne.

Seth Mazow/Wikimedia Commons

Os ovos teriam passado a ser consumidos então por volta de 3.200 a.C e tornou-se ingrediente de destaque em refeições na Mesopotâmia

Daniel Albany por Pixabay

Os fenícios gostavam de ovos de avestruz (foto). Já os egípcios apreciavam ovos das fêmeas de ganso, codorna , pelicano e pato. Foram encontradas receitas egípcias de 2 mil anos antes de Cristo que levavam ovo no preparo.

Imagem de Barbara Fraatz por Pixabay

Os répteis botam ovos que têm cascas bem grossas. Os jacarés, por exemplo, fazem a cópula na água e depositam os ovos em ninhos na terra.

Bernd Hildebrandt/Pixabay

As aranhas também são ovíparas. Elas botam os ovos em sacos de seda.

Imagem de Willfried Wende por Pixabay

Anfíbios, como sapos e rãs, também botam ovos. Alguns na água, outros na terra. A quantidade costuma ser grande e poucos girinos chegam à fase adulta.

Imagem de Couleur por Pixabay

Há também insetos que botam ovos e estes têm uma textura pegajosa. Baratas colocam os ovos na chamada ooteca. Moscas chegam a botar 700 ovos dois dias após a cópula.

Imagem de P K por Pixabay

Outra curiosidade é que, em quase todas as espécies, as fêmeas é que desenvolvem os ovos. Mas o cavalo marinho é a única espécie em que o macho dá a cria.

Imagem de VIVIANE M. por Pixabay

A fêmea põe os ovos em uma bolsa que fica na parte abdominal do corpo do macho, ele nutre os embriões e os filhotes saem após 2 a 7 semanas.

Imagem de wal_172619 por Pixabay

Por causa da Páscoa, associada simbolicamente a coelhos e ovos, muitas crianças- e até adultos - confundem as características dos coelhos e imaginam que eles botam ovos.

Imagem de Helga Kattinger por Pixabay

Mas os coelhos são mamíferos e não procriam desta maneira. Os únicos mamíferos que botam ovos são os ornitorrincos e as equidnas (foto)

Fir0002 wikimedia commons

