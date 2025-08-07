Flipar Objetos que agora são recordação: deixaram de existir ou não servem mais A facilidade que nós temos, com o acesso às tecnologias, às vezes nos faz esquecer como elas são recentes e como era a vida há décadas. Veja objetos que não existem mais ou só existem em lojas de quinquilharia e produtos antigos, mas de fato, não têm mais utilidade. Por Flipar

Montagem Flipar