Jiboia emite ‘voz individual’ diante de predadores; entenda esse estranho ruído

A cobra resgatada estava em boas condições. Se tivesse ferimentos, seria levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Neste caso, a ocorrência foi em fazenda e os funcionários conhecem as providências necessárias. Mas ultimamente as cobras têm surgido até mesmo em áreas urbanas pelo Brasil. Inclusive dentro das casas. Veja alguns casos recentes.