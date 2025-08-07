Shoppings que se destacam pela grandiosidade

West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) - O empreendimento abrange 800 lojas e variadas alternativas de entretenimento como um parque aquático interno, pista de patinação no gelo, montanha russa e minipista de golfe.
É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos.
Cevahir Mall (Istambul, Turquia) - Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente.
O Cevahir também é um dos shoppings mais modernos. Tem 343 lojas, 34 restaurantes fast-food, 14 restaurantes exclusivos, 12 salas de cinema, teatro, pistas de bolich, e parque de diversões, até com montanha-russa. Sua praça de alimentação pode receber cinco mil pessoas.
Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) - O terreno escolhido para sua construção era um pântano, o que exigiu longo e árduo trabalho da engenharia para torná-lo apropriado.
Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos.
Central Word (Bangkok, Tailândia) - O empreendimento começou a funcionar em 2006, mas quatro anos depois um incêndio interrompeu seu funcionamento até 2012, quando a sua reforma foi concluída.
Com a obra, houve ampliação do shopping, que passou a abranger 600 lojas, um centro de convenções, um estacionamento subterrâneo para sete mil carros, hotel 5 estrelas e opções de lazer como pista de patinação no gelo.
Utama Shopping Center (Selangor, Malásia) - Funciona desde 1995, numa região que antes era uma mina de estanho. Oito anos depois passou por ampliação e atualmente tem 650 lojas, numa área de 465 mil m².
O shopping tem um hotel 5 estrelas, um prédio no formato de torre com escritórios, espaço para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espécies.
SM City North Edsa (Quezon City, Filipinas) - Pioneiro na concepção de ‘compras com lazer’, foi aberto em 1985 e ampliado em 2006. Dois anos depois recebeu um anexo.
Tem 1.100 lojas, teatro para 1.200 pessoas e pistas de boliche. Em 2009, o shopping adicionou um sistema de ventilação que usar a brisa do mar na ventilação do prédio e, assim, reduzindo a dependência do ar condicionado.
Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de m². Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos.
Tem espaço para lazer de crianças, pista de patinação no gelo e o maior aquário (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposição. Por sinal, em 2011, com 54 milhões de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria 'compra e lazer'.
A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores.
Golden Resources Mall (Pequim, China) - Em 2004, ao ser inaugurado, era o maior shopping do mundo. Mas perdeu o posto em menos de um ano. Tem mil lojas em seis pisos.
Há críticas sobre o valor investido nesse empreendimento. Afinal, não houve o retorno esperado, pois há pouca circulação de visitantes levando em conta a sua extensão. Suas obras duraram apenas dois anos devido à tecnologia de construção pré-fabricada.
Apesar disso, o shopping tem uma zona que reflete a cultura de outras partes do mundo como a gastronomia e moda da Califórnia e São Francisco, nos EUA; Amsterdã, na Holanda e Paris, na França. E tem umm canal para passeio dos visitantes.