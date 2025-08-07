O samba pede passagem: Martinho da Vila traz sucessos da carreira em 'Canta, Canta Minha Gente'

Filho de lavradores, Martinho José Ferreira nasceu em 12 de fevereiro de 1938, em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Com apenas quatro anos de idade, ele mudou-se com a família para a capital fluminense. Antes de se tornar um ícone da arte brasileira, ele serviu o exército na juventude. No quartel, chegou a ocupar a patente de sargento.