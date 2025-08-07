Flipar

O samba pede passagem: Martinho da Vila traz sucessos da carreira em 'Canta, Canta Minha Gente'

Uma celebração ao samba e à cultura brasileira em uma noite memorável no Rio de Janeiro. No palco da Ribalta, no próximo sábado (9 de agosto), Martinho da Vila promete encantar o público com o espetáculo 'Canta, Canta Minha Gente', reunindo sucessos que marcaram sua carreira ao longo de muitas gerações.

Por Flipar
Andrea Farias - Wikimedia Commons

No repertório, o mestre do samba prepara clássicos inesquecíveis: canções românticas e conhecidos sambas de partido alto. Com sua voz inconfundível e carisma contagiante, o artista conduzirá uma noite de pura emoção, com samba raiz, história viva, emoção e brasilidade pura.

Humor Multishow / Wikimedia Commons

Martinho apresenta o show em única apresentação na Ribalta. Endereço: Avenida das Américas, 9.650. Horário: 22h30. O ingresso custa a partir de R$ 170. Um programa imperdível para quem ama música com alma.

Marcos Oliveira/Agência Senado

Um dos maiores nomes da música brasileira, Martinho da Vila, hoje aos 87 anos, segue com sua voz carregada de autenticidade. Relembre, a seguir, a trajetória desse importante artista.

Flickr Mario Miranda Filho

Filho de lavradores, Martinho José Ferreira nasceu em 12 de fevereiro de 1938, em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Com apenas quatro anos de idade, ele mudou-se com a família para a capital fluminense. Antes de se tornar um ícone da arte brasileira, ele serviu o exército na juventude. No quartel, chegou a ocupar a patente de sargento.

- Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Na década de 1970, decidiu abandonar a carreira militar para dedicar-se ao samba, paixão que o tornaria conhecido nacionalmente.

Arquivo Nacional do Brasil

Porém, sua incursão na música aconteceu ainda na década anterior, durante a chamada “era dos festivais”. No Festival da Música Popular Brasileira de 1967 da Record, vencido por Edu Lobo com “Ponteio”, concorreu com a canção “Menina Moça”, interpretada por Jamelão, cantor que se tornaria um emblema da Mangueira.

Instagram @martinhodavilaoficial

No ano seguinte, Martinho da Vila emplacou seu primeiro grande sucesso, “Casa de Bamba”, canção que se tornaria um dos clássicos de seu repertório.

Flickr ERIC BROMME

A canção foi faixa do primeiro álbum do sambista, lançado em 1969 pela RCA Victor. O disco trazia ainda sucessos como “Quem É Do Mar Não Enjoa”, “O Pequeno Burguês” e “Prá Que Dinheiro”.

Flickr steh frateschi

Daí em diante, passou a lançar discos quase todos os anos, emplacando clássicos definitivos do samba nacional. Entre suas produções mais cultuadas estão “Canta Canta, Minha Gente” (1974) e ‘Tá Delícia, Tá Gostoso” (1995).

Divulgação

O álbum “Tá Delícia, Tá Gostoso”, aliás, fez de Martinho da Vila o primeiro sambista a vender um milhão de cópias em curto espaço de tempo.

Instagram @martinhodavilaoficial

Além de “Casa de Bamba” e “Canta Canta, Minha Gente”, outras músicas muito conhecidas do compositor e cantor são “Disritmia”, “Devagar Devagarinho” (composição de Eraldo Divagar), “Mulheres” (de Toninho Geraes) e “Ex-Amor”.

Divulgação

Martinho da Vila também é uma das personalidades mais ilustres do Carnaval carioca. Especialmente por sua ligação com a escola de samba Unidos de Vila Isabel, da qual é presidente de honra. O apelido “da Vila” surgiu justamente por sua relação com a agremiação.

Bruno Guilher/Wikimédia Commons

É dele a idealização do histórico enredo “Kizomba: A Festa da Raça”, que deu à escola o seu primeiro título do Grupo Especial, em 1988, no centenário da abolição da escravatura.

Igmann Phill wikimedia commons

Martinho é um dos grandes compositores da Vila Isabel. Ele é um dos autores do samba da Vila Isabel no título de 2013, “A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo - Água no Feijão que Chegou Mais Um”.

Reprodução Instagram

Ele compôs outros sambas-enredo famosos da escola, como “Carnaval de Ilusões” e “Quatro séculos de modas e costumes”.

Verena Guasa - Flickr

Em 2022, foi a vez de a escola retribuir todos os anos de dedicação do “filho ilustre” ao homenageá-lo com o enredo “Canta, Canta, Minha Gente! A Vila É de Martinho!”. A Vila Isabel terminou em quarto lugar.

Instagram @martinhodavilaoficial

Dois anos depois, no Carnaval de 2024, a escola reeditou o samba de Martinho de 1993, â??Gbala - Viagem ao Templo de CriaÃ§Ã£oâ?.

Alex Ferro | Riotur

Entre as características marcantes da obra de Martinho estão a celebração da cultura popular, a crítica social e a exaltação da negritude.

Instagram @martinhodavilaoficial

Em 1991, Martinho encontrou-se com Nelson Mandela, líder sul-africano que foi símbolo da luta contra o apartheid no país. Um reconhecimento a um dos artistas brasileiros que mais se engajou no combate ao racismo e pelos direitos da população negra.

Instagram @martinhodavilaoficial

Em 1984, Martinho da Vila recebeu o estandarte de ouro, organizado pelo jornal “O Globo”, de melhor samba-enredo por “Pra Tudo Se Acabar na Quarta-Feira”. Quem entregou a placa ao compositor foi Jimmy Cliff, jamaicano que é um ícones do reggae. Ele estava no Brasil para shows.

Instagram @martinhodavilaoficial

Apesar de sua forte ligação com o samba, o artista é reconhecido como detentor de estilo eclético, incursionando por outros gêneros da MPB, e também um pesquisador da cultura popular.

Flickr Rodrigo Martins

Martinho da Vila também tem uma trajetória consistente como escritor. Em 2024, ele lançou seu 21º livro, “Martinho da Vida”. Sua obra bibliográfica passeia por gêneros diversos, do infanto-juvenil ao romance e ao autobiográfico.

- Divulgação

Em 2017, aos 79 anos, Martinho ingressou na faculdade de Relações Internacionais. Ele deixou o curso no último ano. “Fui para a faculdade aprender mais e buscar conhecimento. O último ano da graduação é para preparar o aluno para o mercado de trabalho, e essa não era minha intenção”, explicou.

Instagram @martinhodavilaoficial

Martinho da Vila tem oito filhos, incluindo a cantora Mart’nália. Ele é casado desde 1993 com Cléo Ferreira, mãe de seus dois filhos mais novos.

Instagram @martinhodavilaoficial

Veja Mais

 