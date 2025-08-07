Carinho, amor e mais: saiba como manter a saúde do seu pet

Dica importante: Calendário de vacinas - Seguir o calendário de vacinas à risca é essencial para evitar doenças, principalmente com filhotes, que são mais delicados O veterinário é que deve fazer a escala de vacinação.
Dica importante: Alimentação dos pets - Para mantê-los saudáveis é preciso ter muito cuidado. Há alimentos que são proibidos para cães, pois podem causar intoxicação. É o caso, por exemplo, de chocolate, uvas ou cebola. Procure se informar com fontes confiáveis antes de fornecer alimentos que não sejam ração.
Dica importante: Higiene dos cachorros - A higiene é importante para deixar o animal saudável e prevenir doenças. Entre os cuidados de higienização estão a escovação, limpeza dental, dos ouvidos, além dos banhos regulares.
Dica importante: Passeios - Os cachorros precisam fazer suas necessidades e socializar. O ideal é que eles tenham de dois a três passeios por dia, em torno de 30 minutos cada. Sair rapidinho não adianta.
Dica importante: Exercícios físicos - Assim como os humanos, os animais precisam de exercício físico para manter a musculatura e canalizar o estresse. Pode deixá-lo correr ou pegar bolinhas, por exemplo.
Dica importante: Adestramento - A educação é fundamental para que os cachorros possam viver em harmonia com todos nos ambientes.
Dica importante: Estimular a inteligência - O exercício mental é tão importante quanto o exercício físico e o adestramento. Sessões de habilidade canina vão permitir que o cachorro tenha a mente ativa, além de fortalecer a relação no dia a dia.
Dica importante: Nunca castigar fisicamente - Apesar de óbvio, é preciso destacar que não se deve castigar fisicamente os animais. Isso causa estresse, provoca falta de atenção e também prejudica o vínculo com o tutor.
Dica importante: Não deixá-los muito tempo sozinhos - O ideal é que o pet não fique mais de oito horas sozinho. Isso pode causar depressão e outros problemas comportamentais. O enriquecimento do ambiente, com brinquedos e acessórios, é ótima opção durante a ausência do tutor.
Dica importante: Não fumar perto - A fumaça faz muito mal aos animais. A exposição às substâncias pode gerar desde irritação até doenças respiratórias, câncer de pulmão, sinusite crônica e alterações cardiovasculares.