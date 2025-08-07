Flipar

A grandiosidade das cúpulas em monumentos pelo mundo; deslumbre-se

Existem cúpulas que são não apenas belos exemplos de arquitetura, mas também marcos culturais e históricos significativos. Veja algumas muito importantes.

Por Flipar
Imagem de Maik por Pixabay

Cúpula da Basílica de São Pedro (Vaticano) - Projetada por Michelangelo, é uma obra-prima do Renascimento. Decorada com afrescos e mosaicos, tem 136m de altura. Sua imponência, as proporções equilibradas, a complexidade da engenharia e a riqueza ornamental fazem dela um marco no coração do Vaticano.

Maik por Pixabay

Cúpula da Mesquita Azul (Istambul, Turquia) - Conhecida pelos azulejos azul-escuros, é um marco arquitetônico do Império Otomano. Erguida com uma imensa escala, mas leveza aparente, cria a impressão de flutuar sobre a estrutura. O estilo bizantino tem mosaicos que combinam elementos do cristianismo e do islamismo.

Imagem de Salih Altunta? por Pixabay

Cúpula do Panteão ( Roma, Itália) - Feita em concreto maciço, sem reforço, é uma das maiores do mundo e permanece intacta há quase dois milênios. O óculo central cria um efeito de iluminação natural, que confere um ar místico e espiritual ao espaço interior, onde há sarcófagos de grandes personalidades, como o pintor Rafael Sanzio

Anne Dirkse wikimedia commons

Cúpula do Palácio St. Isaac (antiga catedral - São Petersburgo, Rússia) - Esta cúpula dourada é uma das mais majestosas da Rússia, com uma vista impressionante sobre a cidade. A cúpula é decorada com doze estátuas de anjos por Josef Hermann.

Florstein wikimedia commons

Cúpula do Capitólio dos Estados Unidos (Washington, D.C.) - A cúpula neoclássica é um símbolo importante da arquitetura americana e fica na sede do Congresso dos EUA, representando o poder e a democracia. É conhecida pela elegância, pela estátua 'Freedom' no topo e pela presença dominante no horizonte de Washington D.C

Domínio publico

Cúpula da Igreja de Santa Maria del Fiore (Florença, Itália) - cúpula de Brunelleschi é um marco da engenharia renascentista, famosa por seu tamanho, a complexidade de sua construção sem andaimes internos e seu design inovador. É um dos maiores símbolos da Renascença italiana.

Rnt20 wikimedia commons

Taj Mahal (Agra, Índia) - A cupula de mármore branco do Taj Mahal, em forma de cebola, é uma das mais famosas do mundo, com proporções harmoniosas e delicadas. Ela é adornada com ornamentos intrincados, pedras preciosas e tem uma simetria perfeita que valoriza ainda mais o mausoleú.

Imagem de Dave Parkinson por Pixabay

Hagia Sophia (Istambul, Turquia) - Originalmente uma igreja bizantina, depois uma mesquita e agora um museu, a Hagia Sophia possui uma cúpula monumental que parece flutuar acima do seu enorme espaço interno, um feito impressionante de engenharia para sua época.

Imagem de Niek Verlaan por Pixabay

Domo da Rocha (Jerusalém, Israel) - Esta cúpula dourada é um dos símbolos mais icônicos de Jerusalém e do Islã. Sua decoração elaborada e mosaicos internos, além de sua importância religiosa, a tornam um marco visual e espiritual.

Godot13 wikimedia commons

Basílica de São Marcos (Veneza, Itália) - Com cinco cúpulas adornadas com mosaicos dourados e design bizantino, a Basílica de São Marcos é um dos exemplos mais ricos e ornamentados da arquitetura veneziana.

Gary Ullah wikimedia commons

Catedral de São Paulo (Londres, Reino Unido) - A cúpula de Christopher Wren é um ícone do skyline londrino. Inspirada em parte na Basílica de São Pedro, a cúpula tem uma complexa estrutura de três níveis e uma lanterna que permite a entrada de luz.

Mark Fosh wikimedia commons

Palácio dos Inválidos (Paris, França) - Esta cúpula dourada é um exemplo perfeito do barroco francês e abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte. Sua rica decoração e posição no coração de Paris fazem dela um marco significativo.

NicolasGrandjean • wikimedia commons

Catedral de São Basílio, (Moscou, Rússia) -Conhecida por suas cúpulas em forma de cebola multicoloridas, a Catedral de São Basílio é um exemplo único de arquitetura russa e símbolo cultural de Moscou.

Imagem de Vlad Vasnetsov por Pixabay

Catedral de Santa Sofia (Kiev, Ucrânia) - Com suas cúpulas douradas e arquitetura que combina influências bizantinas e eslavas, esta catedral é um monumento importante na história religiosa e cultural da Ucrânia.

Rbrechko wikimedia commons

Palácio do Parlamento, (Budapeste, Hungria)- A cúpula do edifício gótico-renascentista é um dos marcos de Budapeste, com impressionante simetra. O interior da cúpula tem vitrais coloridos, estátuas de antigos governantes e heróis húngaros, além de ornamentos em ouro.

Imagem de Attila Pergel por Pixabay

Veja Mais

 