Flipar É facil entender por que Bruges é a 'Veneza do Norte'; deslumbre-se com seus canais Bruges, na Bélgica, é uma das cidades mais encantadoras da Europa, conhecida por sua arquitetura medieval preservada e seus canais. Localizada na região de Flandres, combina história, cultura e gastronomia. Seu centro histórico é Patrimônio Mundial da UNESCO, aliás. Vamos, então, conhecer mais sobre os pontos turísticos desta linda cidade? Por Flipar

Barb Duggan pexels