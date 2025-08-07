É facil entender por que Bruges é a 'Veneza do Norte'; deslumbre-se com seus canais

Igreja de São Salvador (Catedral de Bruges desde 1788) - Bruges, Bélgica - William Warby/Wikimédia Commons
O coração de Bruges, a Markt, é uma praça cercada por edifícios históricos e restaurantes. No centro, destaca-se a estátua de Jan Breydel e Pieter de Coninck, heróis flamengos. Ao redor, há construções icônicas como o Belfort e o Provinciaal Hof.
A praça é palco de mercados e eventos durante o ano, sendo um excelente ponto de partida para conhecer a cidade. No inverno, abriga um charmoso mercado de Natal e uma pista de patinação no gelo.
O Belfort de Bruges é uma torre medieval impressionante de 83 metros de altura, um dos marcos mais icônicos da cidade. Construído no século XIII, abriga um carrilhão com 47 sinos e oferece uma vista panorâmica espetacular para quem encara seus 366 degraus.
A torre já serviu como tesouraria e arquivo da cidade, além de ser um símbolo do poder comercial medieval. O som dos sinos tocando no alto da cidade torna a experiência ainda mais especial para os visitantes.
Conhecida como a 'Veneza do Norte', Bruges encanta com seus românticos canais que cortam a cidade. Os passeios de barco são uma das atrações mais populares, oferecendo uma perspectiva única das construções medievais e pontes charmosas.
Durante o trajeto, é possível admirar casas históricas, igrejas e jardins escondidos. Caminhar pelas margens dos canais ao entardecer também proporciona uma experiência inesquecível, com reflexos dourados da arquitetura refletindo na água.
A Basílica do Sangue Sagrado é uma das igrejas mais importantes de Bruges, famosa por guardar uma relíquia que, segundo a tradição, contém o sangue de Cristo. Situada na Praça Burg, a igreja tem duas partes distintas: uma capela inferior românica simples e uma capela superior gótica ricamente decorada.
A relíquia é exibida diariamente aos fiéis e turistas. Anualmente, acontece a Procissão do Sangue Sagrado, uma celebração religiosa que atrai milhares de pessoas às ruas da cidade.
O Begijnhof de Bruges é um oásis de paz no meio da cidade. Fundado no século XIII, era originalmente um convento para beguinas, mulheres religiosas que viviam em comunidade sem fazer votos definitivos. Hoje, o local abriga freiras beneditinas e um pequeno museu sobre a vida das beguinas.
Suas casinhas brancas e o belo jardim com árvores centenárias tornam o ambiente perfeito para um passeio tranquilo. Na primavera, os campos se enchem de flores amarelas, criando uma paisagem encantadora.
O Groeningemuseum é um dos museus mais importantes da Bélgica, reunindo uma coleção impressionante de arte flamenga. O acervo inclui obras de mestres como Jan van Eyck, Hans Memling e Hieronymus Bosch, representando o auge da pintura flamenga primitiva.
Além disso, há exposições de arte moderna e contemporânea. A visita ao museu permite um mergulho na história da arte, desde o século XV até os dias atuais, sendo um destino imperdível para amantes da cultura.
A Praça Burg é um dos pontos mais emblemáticos de Bruges, cercada por edifícios históricos magníficos. Entre os destaques estão a Prefeitura (Stadhuis), um dos prédios góticos mais antigos da Bélgica, e a Basílica do Sangue Sagrado.
A praça também abriga o elegante Palácio da Justiça e outras construções renascentistas. É um local ideal para tirar fotos, conhecer a arquitetura ou simplesmente relaxar em um dos cafés enquanto observa o movimento da cidade.
A Igreja de Nossa Senhora é uma das mais impressionantes de Bruges, conhecida por sua torre de 115 metros, a mais alta da cidade. No interior, abriga uma das obras-primas de Michelangelo, a escultura 'Madonna e Criança', esculpida em mármore branco.
A igreja também possui túmulos de importantes figuras históricas, como Maria de Borgonha e Carlos, o Ousado. Com sua arquitetura gótica imponente, é um local fascinante para conhecer a história e a arte sacra.
O Sint-Janshuismolen é um dos últimos moinhos de vento históricos ainda em funcionamento em Bruges. Construído em 1770, está localizado às margens do anel verde da cidade e oferece uma vista panorâmica incrível da região.
Diferente de muitos moinhos apenas decorativos, este ainda mói grãos e pode ser visitado por dentro. O local é perfeito para um passeio ao ar livre, permitindo uma experiência única em um dos cartões-postais mais autênticos de Bruges.
O Choco-Story Ã© um museu dedicado Ã histÃ³ria e ao processo de fabricaÃ§Ã£o do famoso chocolate belga. A exposiÃ§Ã£o mostra desde a origem do cacau atÃ© as modernas tÃ©cnicas de produÃ§Ã£o, passando pela importÃ¢ncia do chocolate na cultura belga.
O museu inclui degustaÃ§Ãµes irresistÃveis e demonstraÃ§Ãµes ao vivo de mestres chocolatiers. Ideal para quem deseja aprender mais sobre esse doce tÃ£o apreciado e, claro, provar algumas das melhores criaÃ§Ãµes da cidade.