Flipar Veja grandes orquestras que alcançaram prestígio mundial Fundada em 1842, a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque estreou em 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja: há mais de 182 anos. Ela é uma das instituições culturais mais importantes dos Estados Unidos. Dessa forma, que tal conhecermos outras das principais Orquestras do mundo? Por Flipar

Youtube/New York Philharmonic