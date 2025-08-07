Esses filmes são remakes, mas muita gente não sabia; veja

Porém, o que muita gente não sabe é que 'Duna' foi um remake da primeira versão filmada em 1984, com direção de David Lynch e estrelada por Kyle MacLachlan e Sting.
Hollywood tem feito diversas refilmagens. “A Lenda de Candyman” e “Amor, Sublime Amor” são outros exemplos recentes de remakes.
“Scarface” (1983)
O filme dirigido por Brian de Palma e estrelado por Al Pacino fez tanto sucesso que fez muita gente esquecer que existiu um original, 'Scarface: A Vergonha de uma Nação', lançado em 1932. Inclusive, há algum tempo vem sendo ventilado mais um remake de 'Scarface'.
“Dragão Vermelho” (2002)
Esse filme, cuja história se passa antes dos acontecimentos do clássico “O Silêncio dos Inocentes” (1991), famoso por trazer o caninal Hannibal Lecter (interpretado por Anthony Hopkins) é na verdade um remake de “Caçador de Assassinos”, de 1986.
“A Lagoa Azul” (1980)
Esse clássico, ícone das Sessões da Tarde, na verdade é uma refilmagem de outro filme de mesmo nome, lançado em 1949. A versão mais recente ainda chegou a ganhar uma continuação, em 1991, mas de menor repercussão.
“Onze Homens e Um Segredo” (2001)
O filme, que ficou marcado por ter um elenco estrelado – George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, só para citar alguns –, é um remake de um longa de 1960. A versão original tinha Frank Sinatra e Dean Martin como atores principais.
A refilmagem fez tanto sucesso que ganhou duas continuações, uma em 2004 e outra em 2007. Ainda teve uma versão só com mulheres, lançada em 2018 e protagonizada pela Sandra Bullock: “Oito Mulheres e Um Segredo”.
“O Professor Aloprado” (1996)
Outro clássico das tardes no Brasil, o filme protagonizado por Eddie Murphy é na verdade um remake de um outro de 1963, que trazia Jerry Lewis no papel principal.
“Dr. Dolittle” (1998)
Outra comédia popular com Eddie Murphy é um remake de “O Fabuloso Dr. Dolittle”, de 1967. A primeira versão foi um sucesso na época e chegou a ganhar dois Oscars: Melhores Efeitos Especiais e outro de Melhor Música Original.
A versão com Eddie Murphy ainda ganhou uma continuação, lançada em 2001, e um novo remake, lançado em 2020, mas dessa vez protagonizado por Robert Downey Jr.
“Os Infiltrados” (2006)
O longa que finalmente consagrou o diretor Martin Scorsese com um Oscar de Melhor Diretor é uma refilmagem de “Conflitos Internos”, um thriller chinês lançado em 2002.
“A Identidade Bourne” (2002)
Protagonizado por Matt Damon, o longa foi sucesso absoluto de público e crítica. O que muita gente não sabe é que ele é um remake/adaptação de uma minissérie homônima, de 1998, estrelada por Richard Chamberlain.
“Cidade dos Anjos” (1998)
O filme, estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, é um remake do longa alemão “Asas do Desejo”, de 1987. Apesar de não ter ganhado a fama da refilmagem, o original é considerado um clássico cult por muitos críticos.
“Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011)
Esse suspense, dirigido pelo David Fincher (de “Seven: Os sete crimes capitais”), é um remake de um filme Sueco, de mesmo nome, lançado em 2009. Muitos críticos defendem que a versão original é ainda melhor.
“O Chamado” (2002)
O terror protagonizado por Naomi Watts foi uma verdadeira febre das locadoras no início dos anos 2000, mas sim, ele é um remake do japonês “Ring: O Chamado”.
“A Herança de Mr. Deeds” (2002)
A popular comédia estrelada por Adam Sandler é uma refilmagem de “O Galante Mr. Deeds”, de 1936, um clássico dirigido por Frank Capra e com Gary Cooper como protagonista. Capra conquistou o Oscar de Melhor Diretor pela obra.