Estude de casa: filmes de guerra que contam a história

Há mais de 81 anos, em 6/6/1944, a maior invasão por mar da história, na Praia de Omaha, na Normandia, ficou conhecido como Dia D, ponto crucial da vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

Domínio público

O filme 'O Mais Longo dos Dias', estrelado por Henry Fonda e Richard Burton em 1962, mostra os acontecimentos históricos do Dia D, na operação que uniu EUA, Grã-Bretanha e Canadá , e surpreendeu os nazistas, mudando o rumo da guerra.

Divulgação

O filme 'O Resgate do Soldado Ryan' - épico de guerra norte-americano de 1998, dirigido por Steven Spielberg -também é ambientado durante a Invasão da Normandia, incluindo uma descrição do desembarque dos militares na Praia de Omaha. Depois, a trama segue na busca de Ryan.

Divulgação

O filme é baseado em caso verídico dos irmãos Niland. Narra como o Capitão John H. Miller (Tom Hanks) e sete outros soldados procuram e tentam resgatar o último dos irmãos sobreviventes, o paraquedista James Francis Ryan (Matt Damon). O filme ganhou em diversas categorias no Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, Grammy, MTV Movie Awards, e o Prêmio César.

Divulgação

A guerra tem sido tema ou pano de fundo para muitos filmes, que abordam diferentes períodos e aspectos da época. O cinema passa a ser um instrumento a mais para o estudo, unindo o útil ao agradável. Entretenimento e conhecimento de uma só vez. Mesmo incluindo personagens fictícios, eles auxiliam na visão geral do conflito. Veja alguns:

Staberinde wikimedia commons

O filme que venceu o Oscar 2023, cuja cerimônia de premiação foi em 10/3/2024, foi 'Oppenheimer', sobre a história do físico que criou a bomba atômica. Duas cidades japonesas - Hiroshima e Nagasaki - foram destruídas pela explosão que deixou mais de 210 mil mortos.

Divulgação

O episódio trágico faz parte de qualquer livro de história mundial. E o filme, ao mostrar os bastidores do desenvolvimento da bomba, contribui para um aprendizado que une conhecimento e lazer. Afinal, é cinema levando história ao público.

Domínio Público/ Wikimédia Commons

Veja outros filmes que também abordam temas da Segunda Guerra Mundial. Detalhe: é importante frisar que, quando não são documentários, as obras têm certas licenças poéticas para trechos de ficção dentro da narrativa.

Montagem Flipar

A lista de Schindler (1993): Produzido pelo renomado diretor Steven Spielberg, o drama é baseado no romance “Schindler's Ark” (1982), do romancista australiano Thomas Keneally.

Divulgação

O filme apresenta Oskar Schindler (Liam Neeson), um homem que possui sólida relação com o regime nazista. Entretanto, a empatia de Oskar pelas pessoas caçadas pelo Partido Nazista na Alemanha motivou uma iniciativa heroica: salvar mais de mil refugiados judeus holandeses do Holocausto.

Divulgação

A lembranÃ§a de Anne Frank (1995): O documentÃ¡rio â??Anne Frank Rememberedâ?, em inglÃªs, foi premiado com um Oscar, um Emmy Internacional e um BAFTA de melhor documentÃ¡rio.

DivulgaÃ§Ã£o

O filme narra o testemunho pessoal por meio de cartas e filmagens raras de Anne Frank. Por mais de dois anos trancada no esconderijo de uma casa em Amsterdã com sua família, Anne relatou seu drama num diário . Judia, ela acabaria sendo assassinada num campos de concentração pelos nazistas.

Anne Frank/Domínio Público

A vida é bela (1997): Filme italiano dirigido e estrelado por Roberto Benigni, foi premiado pelo o Festival de Cannes em 1998, e ganhou três Oscars: melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor trilha sonora para um filme dramático.

Divulgação

O filme mostra uma família judia italiana, ficcional, capturada e enviada para um campo de concentração em Berlim. Guido Orefice, o pai, tenta proteger seu filho, Giosué, da melhor maneira possível fazendo a criança acreditar que tudo se trata de um jogo e que suas vidas não estão realmente ameaçadas.

Reprodução/A Vida é Bela

O pianista (2002): Filme dirigido por Roman Polanski , é baseado na autobiografia do pianista W?adys?aw Szpilman, sobrevivente na Polônia invadida pela Alemanha em 1939.

Divulgação

Esse drama biográfico mostra a história do pianista Szpilman, de origem judaica, que precisou se esconder dos horrores do Regime Nazista em esconderijos e prédios abandonados de Varsóvia, enquanto sua família era perseguida e morta. Adrien Brody ganhou Oscar de Melhor Ator pelo papel.

Reprodução/O Pianista

A queda: as últimas horas de Hitler (2004): Filme alemão dirigido por Oliver Hirschbiegel, estreou no Festival de Cinema de Toronto.

Divulgação

O longa se passa na Alemanha à beira da ruína e narra os momentos finais de Adolf Hitler e outros membros do Partido Nazista e da SS no país. Apesar de muito famoso, foi criticado por retratar de forma rara o lado humano do ditador perverso que comandou o Holocausto.

Reprodução/A Queda! As Últimas Horas de Hitler

Tragicômico do começo ao fim, Bastardos Inglórios se ambienta na França ocupada pelos nazistas alemães e explora núcleos de personagens, como a judia sobrevivente Shosanna Dreyfuss e o perspicaz coronel Hans Landa. Um pelotão de soldados de origem judaica tenta matar o maior número possível de nazistas. Ficção à parte, tem elementos sobre o período da guerra.

Divulgação/Bastardos inglórios

O jogo da imitação (2014): Filme britânico-estadunidense dirigido por Morten Tyldum foi baseado no livro biográfico Alan Turing: “The Enigma”.

Divulgação

O filme explora os desafios de cientistas que tentam decifrar o famoso código usado pelos alemães para enviar mensagens aos submarinos, o chamado Enigma. O matemático Alan Turing se empenha para criar uma máquina que permite aos ingleses saber os próximos passos dos nazistas.

Divulgação

Dunkirk (2017): Escrito e dirigido por Christopher Nolan, recebeu diversos prêmios importantes, como o Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, National Board of Review e Screen Actors Guild, e Grammy.

Divulgação

Estrelado por Harry Styles, Cillian Murphy e Tom Hardy, entre outros, o longa relata por meio de conflitos travados no céu, na terra e no mar, a Operação Dínamo, cujo objetivo era resgatar mais de 330 mil soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França durante uma batalha.

Reprodução/Dunkirk

Pearl Harbour: Dirigido por Michael Bay, o filme foi lançado no Memorial Day de 2001, feriado norte-americano destinado à lembrança dos mortos a serviço militar pelos Estados Unidos.

Divulgação

Com um triângulo amoroso como pano de fundo, o filme descreve o ataque japonês a Pearl Harbour e os subsequentes bombardeamentos atômicos dos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki.

Divulgação/Pearl Harbour

