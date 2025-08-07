Flipar

Os mistérios das maiores pirâmides do mundo

Você sabe quais são as maiores pirâmides do mundo? As mais famosas são as do Egito, mas existem outras que muitos não fazem ideia que existem e que são tão impressionantes quanto!

Altevir Vechia wikimedia commons

Pirâmide Zigurate de Ur, Iraque: Construída por volta de 2100 a.C., esse pirâmide servia como centro religioso e político da cidade. Embora tenha sido parcialmente destruída por saqueadores no século 19, ainda é uma das principais atrações turísticas da cidade.

Wikimedia Commons

Pirâmides chinesas: Também conhecidas como Túmulos da Dinastia, são estruturas funerárias em formato de pirâmides. Elas ficam localizadas na província de Shaanxi e serviam para abrigar os restos mortais dos primeiros imperadores da China.

Brücke-Osteuropa – Wikimedia Commons

Pirâmide de Karlsruhe, Alemanha: Foi construída em 1823, em homenagem ao fundador da cidade, Carlos Guilherme de Baden-Durlach. A estrutura tem 18 metros de altura e 12 metros de largura.

Martin Dürrschnabel – Wikimédia Commons

Pirâmide de Hellinikon, Grécia: Localizada na cidade de Argos, essa pirâmide tem cerca de 15 metros de comprimento e 4 metros de altura. Construída no século 30 a.C., acredita-se que ela pode ter sido um túmulo ou um templo.

Egerváry Gergely – Wikimédia Commons

Pirâmide de Céstio, Itália: Fica localizada em Roma e foi construída durante o Império Romano, por volta de 18-12 a.C.. Feita de concreto revestido com mármore branco, a pirâmide tem uma altura impressionante de 36 metros.

Eric – Flickr

Pirâmide do Sol, México: Construída pelos povos pré-colombianos da Mesoamérica por volta de 100 d.C., é considerada a maior pirâmide do México e uma das maiores do mundo, com incríveis 65 metros de altura e 225 metros de largura.

site pxhere.com/en/photo

Pirâmide de Kukulkán, México: Também conhecida como El Castillo, essa pirâmide fica localizada na antiga cidade maia de Chichén Itzá. A estrutura conta com 365 degraus, 24 metros de altura e 55 metros de largura.

Travicted Photography – Flickr

Pirâmides Núbias, Sudão: Foram construídas entre o século 8 a.C. e o século 4 d.C. e são consideradas uma das maiores concentrações de pirâmides do mundo. Pela importância histórica, elas se tornaram um Patrimônio Mundial da UNESCO.

B N Chagny – Wikimédia Commons

Templo do Grande Jaguar, Guatemala: É uma antiga estrutura maia localizada na cidade de Tikal, na atual Guatemala. Foi construído no período clássico maia, por volta do século VII d.C..

Foto Free de Anna Stampfli do site unsplash.com/fotos

Pirâmide de Djoser, Egito: É uma das estruturas mais antigas do mundo, construída por volta de 2670 a.C.. Localizada na cidade de Saqqara, essa pirâmide foi encomendada para o faraó Djoser como seu túmulo.

Sebastiá Giralt - Flickr

Pirâmide de Miquerinos, Egito: É a menor das três pirâmides principais localizadas em Gizé, construídas durante o Antigo Egito. Com tem 66 metros de altura e 108,5 metros de largura, ela foi feita para ser o túmulo do faraó Miquerinos.

RViana – Flickr

Pirâmide de Quéfren, Egito: Mais uma de Gizé, essa pirâmide foi construída por volta de 2520 a.C. para o faraó Quéfren, filho de Quéops. A estrutura tem 136,5 metros de altura e 215,5 metros de comprimento na base.

David Rull – Flickr

Além de conter o sarcófago do faraó, a pirâmide conta com uma esfinge, uma majestosa estátua com o corpo de leão e o rosto de Quéfren.

flickr Ana Paula Hirama

A Grande Pirâmide de Gizé, Egito: É a mais antiga das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. A pirâmide foi construída como túmulo para o faraó Quéops durante a Quarta Dinastia do Antigo Egito, por volta de 2550 a.C..

site pxfuel.com/pt

Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé tenha sido construída por cerca de 20 mil trabalhadores ao longo de 20 anos. Originalmente, a estrutura atingia uma altura de 146,6 metros, mas hoje está ligeiramente mais baixa devido à perda de parte do revestimento de calcário.

Janusz Rec?aw/wikimedia commons

Também conhecida como Pirâmide de Queóps, a Grande Pirâmide de Gizé foi, durante muitos anos, a estrutura mais alta do mundo. Seus blocos foram cortados em forma de paralelepípedos e transportados para o local da construção usando rampas e cordas.

Sérgio Zeiger – Flickr

A Grande Pirâmide é famosa por suas supostas associações astronômicas e matemáticas, como as proporções que se acredita estarem relacionadas a conceitos astrológicos.

Nina wikimedia commons

Por conta da forma e da época em que foi construída – os blocos da pirâmide pesam toneladas e são perfeitamente encaixados –, existem inúmeras teorias e mistérios em torno da construção dessa pirâmide impressionante.

Hala Ezzat pexels

