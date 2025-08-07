Filmes que foram baratos, mas faturaram lá em cima

Filme: Rocky - Quanto gastaram: 1,1 milhão de dólares/ Quanto lucraram: 156 milhões de dólares
Lançado em 1976 quando Stallone não era famoso e passava por dificuldades financeiras, tornou-se um fenômeno cultural. Ponto de virada na vida de Stallone, indicado ao Oscar de Melhor Ator. 'Rocky' ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição
Filme: A Bruxa de Blair - Quanto gastaram: 300 mil dólares/ Quanto lucraram: 248 milhões de dólares
O filme tem formato de pseudodocumentário, causando muita curiosidade até em que não é fã de terrror. Lançado em 1999, escrito e dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, tornou-se um clássico do gênero.
Filme: Paixão de Cristo - Quanto gastaram: 30 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 612 milhões de dólares
Em 2004 Mel Gibson dirigiu 'Paixão de Cristo', filme que retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus e causou muita controvérsia por causa da violência de certas cenas. É o filme não feito em inglês de maior bilheteria de todos os tempos.
Filme: Jogos Mortais - Quanto gastaram: 1 milhão de dólares/ Quanto lucraram: 104 milhões de dólares
Jigsaw é um dos maníacos mais marcantes do cinema de terror e isso graças ao seu sucesso na primeira edição de 'Jogos Mortais'. O personagem acabou protagonizando uma franquia de sucesso no telão.
Filme: Star Wars IV Uma Nova Esperança - Quanto gastaram: 11 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 775 milhões de dólares
A sequência de filmes Star Wars é uma das mais populares e poderosas da história do cinema. No filme 4, a princesa Leia é mantida refém por Darth Vader. Luke Skywalker e o capitão Han Solo precisam libertá-la e restaurar a justiça na galáxia.
Filme: Atividade Paranormal - Quanto gastaram: 15 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 193 milhões de dólares
Criado por Oren Peli, o filme original estreou em 2007 e ganhou novas edições a partir do sucesso. Tipo de filme que passa a ideia de realismo nas cenas, causando frisson com a temática sobrenatural.
Filme: Deadpool - Quanto gastaram: 58 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 783 milhões de dólares
O ex-agente especial Wade Wilson, que passou a ser mercenário, passa por tortura, mas ganha poderes especiais nessa aventura com toque de humor estrealada por Ryan Reynolds.
Filme: Casamento Grego - Quanto gastaram: 5 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 368 milhões de dólares
A atriz canadense (de ascedNia Vardalos fez sucesso nessa comédia despretensiosa que cativou o público pela leveza. Tanto que teve uma continuação.
Filme: Corra - Quanto gastaram: 4,5 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 255 milhões de dólares
Dirigido por Jordan Peele, que introduziu um tipo diferente de terror, este filme mostra a situação de um jovem negro após ser apresentado à família da namorada branca.
Filme: Se Beber, Não Case - Quanto gastaram: 35 milhões de dólares/ Quanto lucraram: 469 milhões de dólares
Lançado em 2009, fez tanto sucesso que teve duas sequências. Estrelado por Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, e Ken Jeong.