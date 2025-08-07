Conhece? Reservatório de água na Europa remonta a 6 milhões de anos

A Bacia do MediterrÃ¢neo, localizada na SicÃlia, estÃ¡ ameaÃ§ada pelas mudanÃ§as climÃ¡ticas, incluindo o clima seco e o risco de inundaÃ§Ãµes costeiras.
Pesquisadores estimam que o aquífero Hyblaean tenha cerca de 6 milhões de anos, quando uma megainundação encheu a Bacia do Mediterrâneo, restabelecendo a conexão com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar.
Esta prática pode ser utilizada para aproveitamento econômico e também para abastecimento público.
As áreas por onde os aquíferos são abastecidos (onde recebem água) são chamadas de recarga e, normalmente, são afloramento de formações geológicas.
Geralmente, a água de um aquífero volta à superfície como uma nascente ou escoamento básico que irá contribuir para a formação de córregos e rios.
Um aquífero pode ser chamado de 'livre' quando possui formação geológica com uma característica mais permeável, com base, normalmente formada por argila.
Já os aquíferos confinados (ou artesianos) são os que possuem água confinada entre camadas de rochas permeáveis e semipermeáveis a maiores profundidades.
O maior aquífero do mundo é o de Alter do Chão, localizado no Pará, Amapá e Amazonas, e possui mais de 126 km³ de água.
Com 1,2 milhÃ£o de kmÂ², o aquÃfero Guarani abrange as fronteiras de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
O aquífero Arenito Núbio está localizado sob o Chade, Egito, Líbia e Sudão, possui cerca de 2 milhões de km² de área e capacidade de 150 mil km³.
Ao sul do continente africano, entre África do Sul, Botsuana e Namíbia, o aquífero Kalahari/Karoo tem uma área total de 135 mil km².
O primeiro em terras europeias, entre Alemanha e Holanda, o aquífero Digital Waterway Vechte possui uma área total de 7,5 mil km².
A Grande Bacia Artesiana é um aquífero localizado na Austrália, com uma área total de 1,7 milhão de km² e uma reserva total de água estimada em 65 milhões de gigalitros. Cada gigalitro equivale a um bilhão de litros.
Por fim, também na Austrália, está localizado um aquífero batizado de Bacia de Murray Darling, com uma área de 297 mil km².