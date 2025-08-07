Flipar

Conhece? Reservatório de água na Europa remonta a 6 milhões de anos

Um aquífero oculto ao longo da costa italiana foi descoberto em 2023 por cientistas europeus. Ele está localizado nas profundezas das montanhas Hyblaean, na Sicília, no sul da Itália. O Flipar mostrou à época e recupera para relembrar.

Stella/Wikimedia Commons

OTCollioure/Wikimedia Commons

Pesquisadores estimam que o aquífero Hyblaean tenha cerca de 6 milhões de anos, quando uma megainundação encheu a Bacia do Mediterrâneo, restabelecendo a conexão com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar.

Domínio Público/Wikimedia Commons

Esta prática pode ser utilizada para aproveitamento econômico e também para abastecimento público.

Rebecca Weissinger/Wikimedia Commons

As áreas por onde os aquíferos são abastecidos (onde recebem água) são chamadas de recarga e, normalmente, são afloramento de formações geológicas.

Kevin Millican/Wikimedia Commons

Geralmente, a água de um aquífero volta à superfície como uma nascente ou escoamento básico que irá contribuir para a formação de córregos e rios.

Rob Farrow/Wikimedia Commons

Um aquífero pode ser chamado de 'livre' quando possui formação geológica com uma característica mais permeável, com base, normalmente formada por argila.

SAI MANOJ REDDY/Wikimedia Commons

Já os aquíferos confinados (ou artesianos) são os que possuem água confinada entre camadas de rochas permeáveis e semipermeáveis a maiores profundidades.

U.S. Geological Survey/Wikimedia Commons

O maior aquífero do mundo é o de Alter do Chão, localizado no Pará, Amapá e Amazonas, e possui mais de 126 km³ de água.

Reprodução/Redes Sociais

O aquífero Arenito Núbio está localizado sob o Chade, Egito, Líbia e Sudão, possui cerca de 2 milhões de km² de área e capacidade de 150 mil km³.

DAVID HOLT/Wikimedia Commons

Ao sul do continente africano, entre África do Sul, Botsuana e Namíbia, o aquífero Kalahari/Karoo tem uma área total de 135 mil km².

LBM1948/Wikimedia Commons

O primeiro em terras europeias, entre Alemanha e Holanda, o aquífero Digital Waterway Vechte possui uma área total de 7,5 mil km².

Crademaker/Wikimedia Commons

A Grande Bacia Artesiana é um aquífero localizado na Austrália, com uma área total de 1,7 milhão de km² e uma reserva total de água estimada em 65 milhões de gigalitros. Cada gigalitro equivale a um bilhão de litros.

kdliss/Wikimedia Commons

Por fim, também na Austrália, está localizado um aquífero batizado de Bacia de Murray Darling, com uma área de 297 mil km².

B 897/Wikimedia Commons

