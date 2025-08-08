Flipar Assassinato da atriz Sharon Tate chocou o mundo Na madrugada de 9 de agosto de 1969, o assassinato brutal da atriz e modelo Sharon Tate e de outras quatro pessoas abalou Hollywood e o mundo. Tate estava grávida de oito meses e foi morta a facadas por membros de uma seita criminosa liderada por Charles Manson. Por Flipar

Wikimedia Commons