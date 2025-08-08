Assassinato da atriz Sharon Tate chocou o mundo

Os assassinatos foram cometidos na casa de Sharon, localizada na Cielo Drive, e ficaram conhecidos como os Assassinatos Tate-LaBianca. Além de Sharon, perderam a vida naquela noite o cabeleireiro Jay Sebring, o roteirista Wojciech Frykowski, a milionária Abigail Folger e o vigia Steven Parent, que estavam na residência de Tate.
Todos foram brutalmente espancados, esfaqueados e baleados, com o sangue das vítimas usado para escrever palavras como 'Pig' (porco) e 'Helter Skelter (sem tradução exata)' nas paredes da casa.
O líder da seita, Charles Manson, convenceu seus seguidores de que ele era uma figura messiânica e pregava uma teoria distorcida sobre uma guerra racial iminente. Manson acreditava que os assassinatos iriam desencadear um conflito entre brancos e negros, o que ele chamou de 'Helter Skelter', nome de uma música famosa dos Beatles.
Ele usou a música dos Beatles, de 1968 (do 'Álbum Branco'), para justificar sua visão apocalíptica, manipulando psicologicamente seus seguidores. Para Manson, matar os inocentes era uma maneira de incitar esse caos, e ele acreditava que, ao fazer isso, poderia ascender ao poder.
Os responsáveis pelas mortes eram jovens seguidores de Manson, entre eles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten (foto). Eles eram parte de uma seita maior, com mais de 100 membros, que viviam em um rancho nos arredores de Los Angeles.
O rancho, de propriedade de um homem idoso, George Spahn, foi o cenário de muitas das pregações e práticas de Manson, que envolviam drogas como LSD e orgias, além de ensinamentos de caráter messiânico e distorcido.
Manson controlava suas seguidoras com promessas de sobrevivência durante a guerra racial que ele acreditava estar por vir.
Este crime, aliás, serviu de inspiração para o filme 'Era uma vez em Hollywood' (2019), do diretor Quentin Tarantino. O longa, porém, reconstruiu a história de maneira ficcional, alterando inclusive o desfecho do caso. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estrelam o filme.
O assassinato de Sharon Tate e amigos não foi o único crime cometido pela seita. No dia seguinte, Leno e Rosemary LaBianca também foram assassinados com 41 facadas, em uma tentativa de continuar com o plano de Manson.
Os LaBianca foram amarrados pelo próprio Manson, mas as facadas foram dadas por seus seguidores. Manson queria criar um cenário de caos e violência para colocar em prática sua visão apocalíptica e, ao mesmo tempo, fazer com que os crimes parecessem ser cometidos por afro-americanos.
O caso foi investigado com grande repercussão midiática. Manson e seus seguidores foram julgados e, inicialmente, condenados à morte.
No entanto, a sentença foi alterada para prisão perpétua após a moratória à pena de morte na Califórnia. Manson, que havia se tornado uma figura cultuada por seus seguidores, foi condenado por incitar os assassinatos, mesmo sem ter fisicamente cometido os crimes.
Seus seguidores, como Leslie Van Houten, Tex Watson e Susan Atkins, também foram sentenciados à prisão perpétua por sua participação ativa nos assassinatos.
O caso de Manson foi um marco na história criminal dos Estados Unidos e trouxe à tona os perigos do extremismo e da manipulação psicológica.
Manson morreu na prisão em 2017, mas seu nome e os horrores que ele e seus seguidores causaram continuam sendo uma lembrança sombria da capacidade humana para o mal quando combinada com ideologias distorcidas e manipulação.
Já Leslie Van Houten, uma das seguidoras de Manson, deixou a prisão em julho de 2023. Foram mais de 50 anos de cadeia para ela.
Ela se encontrava presa na Califórnia por seu envolvimento em dois homicídios. O Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia emitiu uma declaração informando que Van Houten 'foi liberada para supervisão de liberdade condicional'.
Leslie foi liberada em uma cidade próxima de Los Angeles e encaminhada para um alojamento provisório, uma instituição de reabilitação, onde reaprendeu tarefas básicas como dirigir, fazer compras em um supermercado e usar um cartão de débito.
A história de Sharon Tate, uma atriz promissora, e das outras vítimas é um lembrete trágico dos danos que cultos como o de Manson podem causar e dos horrores que o fanatismo pode gerar.