Alô, diretoria! Um ano depois, saiba como acelera a versão empresária de Rubens Barrichello

Em abril do ano passado, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios.
Nos últimos 12 meses, Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes.
A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming.
A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade.
Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa.
A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar.
No início deste segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” ('Sucesso é com quem você corre'). O piloto trouxe, assim, reflexões sobre liderança, consistência e a importância de estar cercado por pessoas que compartilham seus valores.
'Para ser um vencedor, é preciso ser consistente, trabalhar duro todos os dias e estar cercado por pessoas que que acreditam nos mesmos princípios', destacou Rubens Barrichello em sua palestra. A fala foi recebida com entusiasmo por líderes do setor e fãs do automobilismo presentes no evento.
O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos.
Essa não foi a primeira vez que Rubens Barrichello atuou fora das pistas. Em outubro de 2023, ele participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan: 'Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar'.
Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022.
Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria. 'Se Fernando quiser que eu seja seu companheiro de equipe, estarei preparado', declarou o brasileiro na ocasião.
Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas.
Um dos momentos mais tristes da história do Brasil foi a morte de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da esporte no país, em 1º de maio de 1994, em acidente durante o GP de San Marino, na Itália.
Porém, poucas pessoas lembram que quase aconteceu uma outra tragédia durante os treinos de sexta-feira, que antecederam a corrida. E Rubens Barrichello foi o personagem.
Rubens sofreu o pior acidente de sua trajetória no automobilismo, quando seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar.
Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos.
Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000.
Durante o Grande Prêmio da Áustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difíceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira.
Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida.
A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim', com enorme decepção.
Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006.
Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro.
A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993.
Para quem gosta de números, Rubinho percorreu 14463 voltas na elite do automobilismo.
Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um nÃºmero que foi recorde na modalidade por muito tempo.
A primeira vitÃ³ria aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecÃvel para Rubens Barrichello.
Ao longo de sua carreira, Rubinho conquistou 11 vitórias, sendo um dos mais importantes de sua época.
Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions.
Outra marca pra lá de marcante em sua trajetória na Fórmula 1 são os 68 pódiuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores.
Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1.
Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004).
Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022.