Flipar Alô, diretoria! Um ano depois, saiba como acelera a versão empresária de Rubens Barrichello Rubens Barrichello, um dos nomes que vai além do automobilismo e desperta grande identificação entre os brasileiros, não se cansa de superar desafios. Pouco mais de um ano após se tornar embaixador de uma empresa de tecnologia especializada em soluções para o setor de iGaming, ele colhe louros de uma reputação como profissional dedicado, jogador de equipe e homem de família. Por Flipar

Foto Divulgação SOFTSWISS