Caetano Veloso, 83 anos: ainda sentindo a perda de Preta Gil, cantor recebe homenagens

'Papito, muita saúde e paz! Te amo!', escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso.
'Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!', se emocionou a cantora Maria Gadu.
Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela.
A música se chama 'Cantiga de Ninar Moreno'. 'É uma expressão íntima de nossa vida em família', disse e logo após cantou 'Leão', justificando que era o signo da dona do hit 'Sinais de Fogo'.
Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta.
Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo AfoxÃ© Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do lÃder indiano) comemorou 75 anos de existÃªncia e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro.
A fantasia do grupo foi com o tema 'Beleza Pura', em honra a um dos maiores artistas brasileiros.
A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador.
O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros.
Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942.
Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, 'Cavaleiro/Samba em Paz', que foi um sucesso.
Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, 'Domingo', que também foi bem recebido pela crítica.
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica.
O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo.
Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como 'Transa' (1972) e 'Araçá Azul' (1973).
Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo.
Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.
Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”.
Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Global em 2000, por Livro, e 2001, por João Voz e Violão (junto com João Gilberto). Ele já recebeu vários Grammy Latino e outros prêmios de música.