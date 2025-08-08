Flipar

Caetano Veloso, 83 anos: ainda sentindo a perda de Preta Gil, cantor recebe homenagens

Caetano Veloso, um dos artistas brasileiros mais renomados completou 83 anos em 07/08/2025 e recebeu diversas homenagens de outros artistas. Entre eles sua esposa Paula Lavigne, Gilberto Gil, Maria Gadu, Paulo Ricardo e mais.

Por Flipar
Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons

'Papito, muita saúde e paz! Te amo!', escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso.

Foto: Instagram Paula Lavigne

'Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!', se emocionou a cantora Maria Gadu.

Foto: Instagram Maria Gadu

Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela.

Foto: Print vídeo Instagram Caetano Veloso.

A música se chama 'Cantiga de Ninar Moreno'. 'É uma expressão íntima de nossa vida em família', disse e logo após cantou 'Leão', justificando que era o signo da dona do hit 'Sinais de Fogo'.

Reprodução/Instagram

Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta.

Foto: Instagram Caetano Veloso.

Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo AfoxÃ© Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do lÃ­der indiano) comemorou 75 anos de existÃªncia e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro.

Instagram @gandhyoficial

A fantasia do grupo foi com o tema 'Beleza Pura', em honra a um dos maiores artistas brasileiros.

reprodução instagram @gandhyoficial

A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador.

reprodução/sbt

O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros.

reprodução instagram @gandhyoficial

Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942.

Wiener Staatsoper - Flickr

Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, 'Cavaleiro/Samba em Paz', que foi um sucesso.

Reprodução/Instagram @caetanoveloso

Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, 'Domingo', que também foi bem recebido pela crítica.

reprodução instagram

Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica.

Secretaria de Cultura de Cidade do México wiki commons

O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.

divulgação

Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo.

reprodução instagram

Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como 'Transa' (1972) e 'Araçá Azul' (1973).

Carlos Ebert wiki commons

Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo.

Portal Minas - Magrelinha - Flickr

Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.

Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons

Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”.

26° Prêmio da Música Brasileira / Divulgação

Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Global em 2000, por Livro, e 2001, por João Voz e Violão (junto com João Gilberto). Ele já recebeu vários Grammy Latino e outros prêmios de música.

Reprodução/@caetanoveloso

Veja Mais

 