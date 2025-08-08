Ao 50 anos, Charlize Theron revela experiência amorosa com rapaz de 26 anos

Contudo, a artista disse que apesar de ter gostado do encontro, não aprovou o funcionamento do app. “Os aplicativos são horríveis”, afirmou. “Não é difícil, é um maldito circo. Desculpa, gente, mas por favor. Tipo, não', disse Charlize.
A loira também disse que, ao viver esse tipo de aventura, pensou que, na verdade, poderia ter feito isso quando era mais nova, nos seus 20 poucos anos.
Aproveitou a oportunidade para dar dicas aos homens que utilizam apps de relacionamento: 'Nada de fotos com outras mulheres. Eu não me importo. Não quero saber que você tem amigas. E não quero ver uma maldita selfie sua no armário com a mão no bolso do jeans'.
'E não venha me dizer que você é CEO, porque não é. Tipo, desculpa. De quê? De um negócio que você não consegue me explicar e que nenhum dos meus amigos entende? ‘Não faça isso. As mulheres não gostam. Elas não gostam', concluiu a atriz.
Charlize Theron também citou seus relacionamentos amorosos duradouros e como eles moldaram seu estilo de vida atual. Falou sobre como o fato de ter ficado anos comprometida com alguém e ter adotado duas crianças exigiu muito de si, não permitindo que ela explorasse um outro lado dela.
'Mesmo quando eu estava em relacionamentos, sempre fui sincera com meus parceiros, que a adoção era como minha família seria um dia', disse Theron, em entrevista à People em 2018. 'Definitivamente, essa não era uma segunda opção para mim. Sempre foi a minha primeira'.
Segundo essa fonte, a celebridade, no momento, não tem nenhum interesse em algo que não seja casual. Ela se cansou de ter relacionamentos sérios. Apenas quer se divertir e para isso, conta com a ajuda de rapazes mais novos que permitem que ela esteja no comando.
Nascida em Benoni, em 7/8/1975 e vencedora do Oscar de Melhor Atriz por Monster, em 2004, Charlize Theron continua ativa não só na área amorosa como também na profissional. Segundo o portal Deadline, o estúdio Universal Pictures comprou os direitos de Dance Parents, uma comédia protagonizada e produzida por Charlize e Channing Tatum.
Com direção de Jonathan Levine, conhecido por Casal Improvável e roteiro de Meghan Malloy, roteirista de Homem-Aranha no Aranhaverso, o desenvolvimento do projeto ainda está em fase inicial.
Os detalhes da trama ainda são desconhecidos, porém o título indica que a narrativa passará no universo competitivo da dança infantil, cenário no qual Tatum já está habituado devido seus papéis em 'Ela Dança, Eu Danço' e na franquia 'Magic Mike'. A parceria com Theron revive a química vista quando ambos dançaram juntos durante a abertura do Oscar 2013.
Além de Charlize, tem várias outras loiras famosas por seus trabalhos no cinema. Confira aqui algumas delas:
Amanda Seyfried - Atriz americana, nascida em 3/12/1985. Indicada ao Oscar por Mank em 2020. É cantora e modelo.
Scarlet Johansson- Atriz americana, nascida em 22/11/1984. É a Viúva Negra do Universo Marvel Comics. Também é cantora.
Nicole Kidman - Atriz americana, nascida em 20/6/1967 no Havai. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por The Hours em 2003. Foi casada por 10 anos com Tom Cruise, com quem adotou dois filhos (Isabella Jane Cruise e Connor Cruise), e desde 2006 está com o músico Keith Urban com quem teve duas filhas, Sunday Rose Kidman Urban e Faith Margaret.
Margot Robbie - Atriz australiana, nascida em 21/7/1990. É a Barbie que tornou-se um enorme sucesso e a Arlequina de Esquadrão Suicida. 2 vezes indicada ao Oscar.
Teresa Palmer - Atriz australiana nascida em 26/2/1986, destacou-se em O Grito 2 logo no começo da carreira. Atuação elogiada em 'Quando as luzes se apagam'.
Cameron Diaz - Atriz americana, nascida em 30/8/1972, em San Diego. Apesar da fama de antipática com o público, tem milhões de fãs que curtem seu talento e beleza. Descendente de alemães, ingleses, holandeses e índios, ela também é modelo e empresária.
Rachael Taylor - Atriz australiana, nascida em 11/7/1984. Destacou-se na versão ocidental do clássico de terror 'Shutter'.
Jennifer Lawrence - Atriz americana nascida em 15/8/1990. É a Mistica dos X-Men. Oscar pela atuação em O Lado Bom da Vida em 2013.
Jennifer Aniston - Atriz americana nascida em 11/2/1969. Sucesso em comédias românticas. Foi casada com Brad Pitt. Também é empresária.
Reese Witherspoon - Atriz americana nascida em 22/3/1976. Oscar por Johnny and June em 2006.
Abbie Cornish - Atriz australiana, nascida em 7/8/1982. Um de seus filmes mais elogiados é Geostorm com Gerard Butler
Kate Winslet - Atriz britânica nascida em 5/10/1975, sucesso em Titanic e Oscar por O Leitor em 2009.
Brie Larson - Atriz americana, nascida em 1/10/1989, em Sacramento, Califórnia. Faz sucesso principalmente como a Capitã Marvel.
Naomi Watts - Atriz americana, nascida em 28/9/1968. Ampla filmografia, incluindo os blockbusters King Long e O Chamado.
Emma Watson - Atriz britânica, nascida na França em 15/4/1990. A eterna Hermione Granger da saga de Harry Potter.
Michelle Williams - Atriz americana, nascida em 9/9/1980, começou a carreira ainda criança.
Blake Lively- Atriz americana nascida em 25/8/1987. Chamou atenção na série Gossip Girl. Casada desde 2012 com o ator Ryan Reynolds.
Amber Heard - Atriz americana nascida em 22/4/1986. Consagrou-se como a Princesa Mera de Aquaman, mas saiu chamuscada do processo judicial em que acusou o ex-marido Johnny Depp de violência doméstica. Ele ganhou a causa na justiça.
Kate Hudson - Atriz americana nascida em 19/4/1979. Filha do músico Bill Hudson com a atriz Goldie Hawn.
Emma Roberts -Atriz americana nascida em 10/2/1991. Filha do ator Eric Roberts e sobrinha de Julia Roberts.
Ashley Benson - Atriz americana nascida em 18/12/1989. Começou a carreira aos 10 anos de idade. Também é modelo.
Claire Holt - Atriz australiana nascida em 11/6/1988. Atuou na série Vampire Diaries.
January Jones - Atriz americana, nascida em 5/1/1978, notabilizou-se pelo papel da mutante Emma Frost, uma das vilãs em X-Men.
Kirsten Dunst - Atriz americana, nascida em 30/4/1982, a mocinha Mary Jane, namorada do Homem-Aranha. Também é cantora.
Michelle Pfeiffer - Atriz americana, nascida em 29/4/1958. Mantém a beleza na terceira idade. Indicada a 3 Oscars na carreira.
Brooklyn Decker - Atriz americana nascida em 12/4/1987. Atuou em Esposa de Mentirinha. É mais conhecida como modelo.
Uma Thurman - Atriz americana nascida em 29/4/1970. Inesquecível na cena da dança com John Travolta em Pulp Fiction.
Sharon Stone - Atriz americana nascida em 10/3/1958. Bombou em 1992 ao cruzar as pernas sem calcinha no filme policial Instinto Selvagem. Ainda bela aos 64 anos.