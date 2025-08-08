As maiores ilhas fluviais do planeta ficam no Brasil

Com uma área de aproximadamente 20.000 km², a ilha é cercada pelos rios Araguaia e Javaés e abriga uma rica biodiversidade, com diversos biomas, incluindo Cerrado, Floresta Amazônica e campos rupestres.
A Ilha do Bananal é um importante destino turístico, conhecido por suas belas paisagens, fauna e flora exuberantes e sítios arqueológicos.
A ilha também é lar de comunidades indígenas que vivem de forma tradicional no local.
O lugar fica em São Miguel do Araguaia, município situado a 476 km de Goiânia, no noroeste do estado.
Uma ilha fluvial é uma área de terra cercada por água doce, geralmente por um rio ou por dois canais do mesmo rio.
Essas ilhas se formam por diversos processos, como a deposição de sedimentos, a erosão do rio ou a mudança do curso do rio ao longo do tempo.
As ilhas fluviais podem ser de diferentes tamanhos e formas, e podem ter características geológicas e ecológicas variadas. Algumas são cobertas por florestas densas, enquanto outras são mais abertas e gramadas.
As ilhas fluviais podem ter diversos usos, como agricultura, pecuária, turismo, pesca e mineração, além de serem importantes para a preservação da biodiversidade e para o patrimônio cultural.
Além da Ilha do Bananal, veja agora outras 9 das maiores ilhas fluviais do mundo! (lembrando a classificação pode variar dependendo dos critérios utilizados para medir o tamanho de cada região).
Ilha de Kotlin, Rússia (área: 295 km²): Localizada no Golfo da Finlândia, especificamente na cidade de Kronstadt, a ilha foi o palco da Revolta de Kronstadt, em 1921.
Ilha de Chongming, China (área: 1.220 km²): É a terceira maior ilha da China, e funciona como uma importante área agrícola e industrial.
Ilha de Moçambique, Moçambique (área: 1.500 km²): Localizada no Oceano Índico, essa ilha é Patrimônio Mundial da UNESCO e um importante centro turístico.
Ilha Tupinambarana, Brasil (área: 1.185 km²): Localizada no Rio Amazonas, a ilha tem uma rica biodiversidade, com florestas, cenários alagados e comunidades indígenas.
Ilha do Mosqueiro, Brasil (área: 580 km²): A sexta maior ilha fluvial do mundo fica no Pará e conta com praias, manguezais e áreas de preservação.
Ilha Grande de Gurupá, Brasil (área: 1.675 km²): Localizada no Amapá, mais especificamente no Rio Amazonas, a Ilha Grande de Gurupá também ostenta o título de 4ª maior ilha do Brasil.
Delta do Nilo, Egito (área: 8964 km²): Está situado numa zona onde os ramos Roseta e Damieta se encontram, na costa norte do Mar Mediterrâneo. É uma área com muitos pântanos, que há quase 5 mil anos é usada para agricultura intensiva.
Ilha de Marajó, Brasil (área: 48.348 km²): A Ilha de Marajó, que já foi chamada de Marinatambal, é uma ilha grande que fica perto da costa do Pará e é cercada por água doce e salgada.
A Ilha de Marajó está localizada na Área de Proteção Ambiental do arquipélago do Marajó, no estado do Pará, na parte norte do Brasil.
Para chegar até lá, é preciso atravessar o delta do Amazonas, passando pelo estuário complexo do rio Pará e pela baía do Marajó, que são as áreas onde as águas do rio se encontram com as águas do mar.
Embora a Ilha de Marajó seja maior do que a Ilha do Bananal em termos de área, ela não é exclusivamente fluvial, mas sim fluviomarítima, por isso não recebe o título de maior do mundo.
Além de ser a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, a Ilha do Bananal também é considerada Reserva da Biosfera pela UNESCO desde 1993, e reserva ambiental brasileira desde 1959.