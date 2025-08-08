Atriz Nathalia Timberg completa 96 anos e recebe homenagem de apresentadora da Globo

Recentemente, ela protagonizou a peça “A Mulher da Van”, no papel de Mary Shepherd, uma senhora que vive dentro de um veículo e causa incômodos na vizinhança. Em agosto de 2024, ela foi às lágrimas no palco do Sesc Pinheiros, em São Paulo, pela emoção de retornar ao trabalho após se recuperar de um quadro de Covid-19.