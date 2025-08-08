Hálito fresco e digestão leve: experimente o hortelã

Com um papel significativo no alívio de problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas e vômitos, a hortelã também possui efeitos calmantes e sedativos que podem reduzir a ansiedade, melhorar o humor e a qualidade do sono.
Além de ajudar a combater gases intestinais, é uma aliada em remédios caseiros para flatulências, devido às suas propriedades antiespasmódicas, que diminuem os movimentos intestinais e previnem a formação de gases.
A hortelã pode ser consumida de várias formas, como chá, sucos e vitaminas, ou utilizada para aromatizar sopas e sobremesas.
Também está disponível em óleo, cápsulas e produtos cosméticos. Saiba, então, alguns dos benefícios da hortelã.
Os compostos presentes na hortelã, como a carvona, possuem ação antiespasmódica e ajudam a aliviar cólicas, má digestão, gases e sintomas da síndrome do intestino irritável.
O óleo de hortelã, com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, é eficaz no tratamento de dores de cabeça, musculares e articulares, sendo benéfico para pacientes com osteoartrite.
A hortelã possui propriedades que combatem bactérias gram-positivas, ajudando a prevenir infecções intestinais e respiratórias.
Os compostos fenólicos encontrados são benéficos para a saúde cognitiva e emocional, auxiliando na melhoria da capacidade mental e do humor.
O mentol presente na hortelã é relaxante e sedativo, ajudando a aliviar o estresse mental, a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono.
Mastigar folhas de hortelã ou fazer gargarejos com sua infusão pode ajudar a eliminar o mau hálito, devido ao seu forte aroma e propriedades antibacterianas.
O chá de hortelã é útil no tratamento de tosse, dor de garganta e resfriados, graças a seus óleos essenciais que desinflamam as vias respiratórias. Para prepará-lo, adicione três colheres de folhas secas de hortelã em 250 ml de água fervente, tampe por 5 minutos e coe.
A hortelã pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou mercados, e também pode ser cultivada em casa.
No entanto, existem contraindicações. A hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave, hérnia de hiato, crianças menores de 5 anos e indivíduos com problemas renais ou hepáticos, consumindo-a apenas sob orientação médica.
Durante a gravidez, o uso de hortelã em grandes quantidades pode ser prejudicial, e a segurança durante a amamentação não é bem documentada.
Presente em diversos produtos como chicletes, balas e drinques, a hortelã também é amplamente utilizada como tempero.
Existem mais de 25 espécies de hortelã, sendo as mais conhecidas no Brasil a Mentha piperita e a Mentha spicata. As diferenças entre elas incluem formato das folhas, caules, cor e sabor.
A hortelã é rica em nutrientes, incluindo vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, fósforo, ferro e potássio. Eles contribuem para a saúde dos olhos, pele, sistema nervoso e imunidade.
Ela também pode ser consumida fresca em saladas, sopas ou como tempero em pratos variados. A quantidade recomendada é de cerca de 50 gramas de folhas por dia.
Contudo, é importante ter cautela no consumo, especialmente em pessoas com anemia ou condições especiais de saúde, uma vez que a absorção de ferro pode ser afetada e seu uso excessivo pode causar contrações uterinas e outros problemas de saúde.
Com esses benefícios e aplicações, a hortelã se destaca como uma planta medicinal versátil e poderosa, merecendo um lugar especial na alimentação e na medicina natural.