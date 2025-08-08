Flipar SOS é símbolo mundial de socorro: veja sua origem e outros símbolos O SOS teve origem nos regulamentos de rádio marítimo do governo alemão em 1º de abril de 1905. Foi aprovado pela Convenção Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequência de sinais, sem forma de abreviação. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espécie de Save Our Souls (Salve nossas almas). Por Flipar

Imagem de Golda Falk por Pixabay