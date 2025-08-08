Quitutes em outros países, mas 'nojentos' no Brasil; confira

Veja alguns quitutes que embrulham o estômago dos brasileiros, mas que são verdadeiras delícias para quem está acostumado. Na foto, baratas fritas consumidas com gosto por asiáticos.
Aranha frita - Comum no Camboja, o petisco é feito com tarântulas ou caranguejeiras. Se a aranha for venenosa, os pelos são retirados para eliminar o veneno. O tempero leva sal, açúcar, pimenta e alho.
Carne de Rato - Comum no Laos, o animal é servido inteiro, frito, cozido ou assado. Ou pode ser oferecido em forma de picadinho. Os rabos, à milanesa, são comidos com palitinho.
Ovo fecundado - Muito comum nas Filipinas. O ovo de pato mostra o embrião que estava quase totalmente formado. É temperado com especiarias.
Churrasco de Crocodilo - No Camboja, usa-se carne de diversos animais diferentes do que consumimos no Brasil. Entre eles, crocodilo. A carne é levada crua à mesa, com uma chapa, para ser preparada na hora.
Insetos - São vários, consumidos fritos ou assados, na Tailândia. Nos pratinhos, besouros, abelhas, gafanhotos, cupins, moscas, cigarras, baratas, etc. A maioria é servida empanada, com molho para acompanhamento.
Morcilha - Consumida na Ásia e na América Central, é uma linguiça feita com o sangue do porco coagulado e a gordura inserida nas tripas do animal. Lembra o chouriço, trazido por portugueses e espanhóis para o Brasil.
Vinho de Cobra - No Vietnã, este vinho é processado pela fermentação de uma cobra morta, colocada dentro da garrafa. O veneno perde o efeito no etanol. A bebida é considerada afrodisíaca.
Vinho de escorpião - Mesmo tipo de bebida, só que com escorpião no lugar da cobra. Consideram que tem poderes afrodisíacos.
Haggis - Iguaria consumida na EscÃ³cia. Feita com pulmÃ£o, estÃŽmago, coraÃ§Ã£o e fÃgado de ovelha. Recheado com sebo, aveia, cebola e temperos. Servido com nabos e purÃª de batata, alÃ©m de uÃsque.
Hakarl - Carne de tubarão estragada, enterrada e deixada para apodrecer no solo por meses. Depois, fica dois meses num escorredor de pratos, ficando com coloração clara. Só poderia ser comida assim, pois esse processo reduz a concentração de ácido úrico.
Biscoitos de vespa - Consumidos no Japão, são feitos de batata e assados com vespas na mistura.
Vermes do Coco - No Vietnã, as larvas de besouros que saem de ovos colocados dentro de cocos são uma iguaria popular. As larvas são consumidas fritas, fermentadas num ensopado ou cruas mesmo.
Ratos - Consumidos na Índia, cozidos em água com sal e pimenta. Como guarnição, vegetais folhosos e gengibre.
Caracóis - São os caros escargots, iguaria chique da França. Das 6 mil espécies de caracóis, lesmas e caramujos, apenas 12 são comestíveis.
Esperma de peixe - O Shirako, consumido no Japão, é o saco de esperma do bacalhau, do peixe-pescador ou do peixe-balão. Servido com arroz.
Sopa de ovos de formiga - No Laos, a Gaeng Kai Mot Daeng é uma sopa que mistura embriões de formiga branca com ovos de formiga.
Sopa de Morcego - Na Tailândia, o animal é fervido numa panela e pode ser colocado junto ao caldo no prato.
Gafanhotos com chocolate - Em Israel, gafanhotos cobertos de chocolate são uma sobremesa doce comum. Os insetos também são fritos para a refeição.
Ovo podre - Na China, ovos centenários ou pidan ficam cobertos de argila, cinza e sal por meses, até que a gema fique verde, em tom bem escuro. É o ponto certo pra comer.
Pênis de Veado - Em Pequim, na China, as pessoas comem pênis de veado há milhares de anos. Os órgãos reprodutivos do animal são considerados uma cura para problemas de ereção.
Leite de cavalo fermentado - Na Mongólia, fazem um tipo de cerveja com leite de égua, que é fermentado num líquido gaseificado azedo e ligeiramente alcoólico. O nome da bebida é Airag.
Escorpião negro - É cozido antes de ser frito, e este procedimento anula o veneno. Muito apreciado em Singapura, degustado inteiro, desde a cabeça até o rabo.
Olhos de atum - No JapÃ£o, sÃ£o vendidos a preÃ§o popular nos supermercados. Para preparar, a pessoa ferve ou cozinha no vapor, temperando com alho ou molho de soja.