Amigos e parentes prestam homenagem a Preta Gil, que faria 51 anos: 'Sol das nossas vidas'

Figuras próximas, como Duh Marinho, Ju de Paulla e Gominho, celebraram sua vida e legado em uma publicação conjunta, destacando sua energia e amizade.
“Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa hoje, do jeito que ela gostaria [...] O dia 8 de agosto será sempre a data em que celebraremos o sol das nossas vidas!”, diz um trecho da mensagem.
Malu Barbosa, uma das melhores amigas, e Nara Gil, irmã de Preta, também expressaram saudade e amor.
'Feliz aniversário, meu amor! Achei que estaríamos comemorando hoje! Comemoro aqui sua vida. Te amo!', disse a amiga.
“Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades”, escreveu a irmã.
Gilberto Gil, pai de Preta, escreveu: 'Na família Gil, dia 8 de agosto sera? sempre o dia oficial da alegria e celebrac?a?o, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim'.
Recentemente, parte das cinzas da cantora foi deixada próxima a um busto com suas feições no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, junto a objetos pessoais e cartões de entes queridos.
O restante das cinzas, segundo a equipe de assessoria de Gilberto Gil, foi dividida entre familiares e amigos.
Dias atrás, o personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, foi criticado nas redes sociais por não ter feito homenagens à cantora. Eles foram casados entre 2015 e 2023.
A separação veio após Preta acusá-lo de traição no período enquanto ela iniciava seu tratamento contra o câncer.
No dia 6 de agosto, Rodrigo publicou fotos de sua rotina de treinos ao lado da atual namorada, Rhuana Rodrigues, o que gerou ainda mais revolta.
Questionado por uma seguidora sobre sua versão da história, o personal respondeu “nem ouvirão”.
Recentemente, ele compartilhou prints de ameaças que recebeu, como uma mensagem agressiva que dizia: 'Te enforcar com essa corda'.
Em entrevista ao 'Fantástico', Gilberto Gil relembrou a convivência com a filha e disse que ela era 'a mais espevitada de todos os filhos'.
'Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível', completou.
Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, enquanto realizava tratamento para um câncer no intestino em Nova York, nos Estados Unidos.
Durante aproximadamente um ano e meio, ela dividiu com o público registros de sua batalha, avanços e momentos de recuperação, até que seu estado de saúde piorou.
Preta teve mais de duas décadas de carreira marcadas por sucessos musicais, trabalhos na TV, ativismo, defesa das mulheres e da diversidade.