Amigos e parentes prestam homenagem a Preta Gil, que faria 51 anos: 'Sol das nossas vidas'

Em homenagem à cantora Preta Gil, que faria 51 anos neste dia 8 de agosto, vários amigos e parentes publicaram mensagens carinhosas nas redes sociais.

Reprodução/Instagram

Figuras próximas, como Duh Marinho, Ju de Paulla e Gominho, celebraram sua vida e legado em uma publicação conjunta, destacando sua energia e amizade.

Reprodução/Instagram

“Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa hoje, do jeito que ela gostaria [...] O dia 8 de agosto será sempre a data em que celebraremos o sol das nossas vidas!”, diz um trecho da mensagem.

Montagem/Reprodução Instagram

Malu Barbosa, uma das melhores amigas, e Nara Gil, irmã de Preta, também expressaram saudade e amor.

Reprodução/Instagram

'Feliz aniversário, meu amor! Achei que estaríamos comemorando hoje! Comemoro aqui sua vida. Te amo!', disse a amiga.

Reprodução/Instagram

“Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades”, escreveu a irmã.

Reprodução/Instagram

Gilberto Gil, pai de Preta, escreveu: 'Na família Gil, dia 8 de agosto sera? sempre o dia oficial da alegria e celebrac?a?o, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim'.

Reprodução/Instagram

Recentemente, parte das cinzas da cantora foi deixada próxima a um busto com suas feições no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, junto a objetos pessoais e cartões de entes queridos.

Divulgação

O restante das cinzas, segundo a equipe de assessoria de Gilberto Gil, foi dividida entre familiares e amigos.

Reprodução/Instagram

Dias atrás, o personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, foi criticado nas redes sociais por não ter feito homenagens à cantora. Eles foram casados entre 2015 e 2023.

Reprodução/Instagram

A separação veio após Preta acusá-lo de traição no período enquanto ela iniciava seu tratamento contra o câncer.

Reprodução/Instagram

No dia 6 de agosto, Rodrigo publicou fotos de sua rotina de treinos ao lado da atual namorada, Rhuana Rodrigues, o que gerou ainda mais revolta.

Reprodução/Instagram

Questionado por uma seguidora sobre sua versão da história, o personal respondeu “nem ouvirão”.

Reprodução/Instagram

Recentemente, ele compartilhou prints de ameaças que recebeu, como uma mensagem agressiva que dizia: 'Te enforcar com essa corda'.

Reprodução/Instagram

Em entrevista ao 'Fantástico', Gilberto Gil relembrou a convivência com a filha e disse que ela era 'a mais espevitada de todos os filhos'.

Reprodução/Instagram

'Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível', completou.

Reprodução/Instagram

Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, enquanto realizava tratamento para um câncer no intestino em Nova York, nos Estados Unidos.

Reprodução/Instagram

Durante aproximadamente um ano e meio, ela dividiu com o público registros de sua batalha, avanços e momentos de recuperação, até que seu estado de saúde piorou.

Reprodução/Instagram

Preta teve mais de duas décadas de carreira marcadas por sucessos musicais, trabalhos na TV, ativismo, defesa das mulheres e da diversidade.

Reprodução/@alexsantanaphotographer

