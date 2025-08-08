Flipar

Colorida, refrescante e as crianças adoram: veja a origem da gelatina

Uma das sobremesas mais conhecidas do mundo, a gelatina aparece nas mesas dos brasileiros em vários momentos ao longo do ano. No entanto, uma das curiosidades é de onde surgiu esse produto e se ele realmente é benéfico para a saúde.

Por Flipar
muhammad.abdullah freepik

A gelatina é uma substância translúcida, incolor ou amarelada, praticamente insípida e inodora. Ela se pode obter fervendo certos produtos animais (vaca e porcos), como ossos, pele e outras partes com tecido conectivo.

tacowitte from Holland wikimedia commons

Na indústria, a gelatina é utilizada em determinados cosméticos, para a cobertura das cápsulas de produtos farmacêuticos. Também pode ser usada na medicina, como estabilizante ou espessante.

Judgefloro - wikimedia commons

Existem diferenças entre a gelatina encontrada em supermercados e aquelas vendidas em casas de suplemento. Afinal, a segunda contém colágeno em sua forma pura, enquanto a primeira tem uma menor quantidade da substância.

Judgefloro wikimedia commons

A gelatina começou a ser usada na gastronomia no século XVII, quando os chefs descobriram sua capacidade de formar sobremesas leves e refrescantes. No século XIX, esse produto se tornou mais acessível e começou a ser comercializada em pó.

Sebleouf - wikimedia commons

Na concentração, a gelatina é brevemente aquecida para matar germes remanescentes e estabilizá-la para novo armazenamento. Esse concentrado é resfriado e pressionado através de um disco perfurado. Cai numa esteira transportadora e seca lentamente.

Imagem de wufuquan por Pixabay

Diante disso, caso coloque a mistura na geladeira, essa moléculas, totalmente hidratadas, se unem e transformam o líquido na gelatina.

Jacklee - wikimedia commons

Ela é conhecida por ser rica em colágeno, a proteína mais abundante em nosso corpo e responsável pela saúde dos ossos, cartilagens, cabelo, unhas e pele.

Rc1959 - wikimedia commons

No entanto, ela é um produto industrializado e, dependendo do tipo, rica em corantes, aromatizadores e outros aditivos químicos. Além disso, possui outros ingredientes artificiais, que podem desencadear alergias e irritações no estômago.

Fabian Köster wikimedia commons

As opções encontradas nos supermercados, portanto, têm uma quantidade muito pequena de colágeno e, por isso, não proporcionam esse ganho ao organismo. É também um produto de baixa caloria e baixo teor de gordura.

Isso sem falar que ele tem pouco valor nutritivo, pois não conta com nenhum ingrediente que possa ser considerado alimento de verdade. Assim, a gelatina ganha o título de produto alimentício.

Imagem de lauravalentini por Pixabay

Contudo, não é preciso retirar a gelatina totalmente do cardápio. Ela pode ser ingerida em pequenas quantidade, sem oferecer riscos à saúde.

Lucerito Corrales wikimedia commons

A gelatina se tornou uma sobremesa bastante consumida pelos brasileiros. Ela, em diferentes sabores (mosaico), pode ser associada ao creme de leite, que ganha uma consistência gelatinosa.

Judgefloro - wikimedia commons

Outra característica muito importante da gelatina está na sua habilidade de formar géis, quando dissolvida em água e resfriada. Isso é fundamental para a criação de sobremesas como pudins e mousses.

OhLizz wikimedia commons

Ágar-ágar é uma gelatina derivada de algas marinhas vermelhas que é usada na culinária, medicina, indústria e laboratório, sendo rica em fibras e uma boa opção para os veganos.

Peachyeung316 wikimedia commons

O Bavarian cream é uma sobremesa francesa que consiste em um creme cozido à base de ovo e gelatina ou isinglass, no qual o chantilly é dobrado. A mistura é preparada em uma forma fria e desenformada para servir.

SKopp - wikimedia commons

Veja Mais

 