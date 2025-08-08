Flipar Moda, magia e McLanche Feliz: sobremesas temáticas da Hello Kitty chegam ao Méqui O McDonald’s Brasil lançou uma campanha especial para celebrar a icônica personagem Hello Kitty, com sobremesas temáticas e brindes no McLanche Feliz. A pré-venda começou em 5 de agosto no aplicativo do Méqui, e o lançamento oficial será em 12 de agosto. Os produtos estarão disponíveis em todas as modalidades de compra: drive-thru, balcão, totens de autoatendimento e McDelivery. Por Flipar

Divulgação