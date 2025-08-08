Flipar Broadway Brasileira: Raul Gazolla, aos 70, estrela remontagem de musical que o lançou como ator Raul Gazolla celebrou 70 anos em 7 de agosto e não tem do que reclamar. Ele retorna aos palcos para estrelar 'A Chorus Line', musical que o lançou como ator. Uma viagem, portanto, às suas origens artísticas. A remontagem estreia em 18 de setembro no Teatro Villa-Lobos (SP), celebrando os 50 anos do clássico da Broadway. Por Flipar

Foto: Marco Aurélio Fotografias