Nativos de Madagascar e populares na telinha, lêmures correm risco de extinção

A espécie é uma das mais raras entre os primatas. Por isso, na ocasião, o perfil do zoológico nas redes sociais celebrou: 'Estes lêmures estão à beira da extinção, então é uma grande vitória para a conservação'.
De acordo com o zoológico, nos últimos 30 anos, cerca de 80% dos animais da espécie morreram por causa do desmatamento.
Desta maneira, os lêmures-sifaka foram classificados como criticamente ameaçados de extinção, em 2018, pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
Os lêmures-sifaka são naturais da Ilha de Madagascar, onde lutam diariamente pela sobrevivência.
E, sim, é por isso que no filme de animação 'Madagascar', o Rei Julien é um lêmure-sifaka. O desenho, produzido pela Dreamworks, é um sucesso de público, atraindo crianças e também adultos.
Outro lêmure-sifaka famoso é Jovian, protagonista na série de TV dos EUA e do Canadá chamada 'Zoboomafoo', exibida entre 1999 e 2001.
Os lêmures-sifaka também são chamados de 'Sifaka-de-coquerel' e são primatas da família Indriidae (caracterizados pela ligação do nariz com a gengiva, o que limita as expressões faciais).
Descrita iniciamente em 1867 como uma subespécie do sifaka-de-verreaux, foi elevada à categoria de espécie em 2001.
O lêmure-sifaka mede em média de 42 a 50 cm e, se considerar a cauda, pode atingir entre 50 ou 60 cm. Pesa em média quatro quilos.
As orelhas têm ausência de pelo e são pequenas e pretas, enquanto que os olhos são amarelos.
O lêmure-sifaka vive em florestas secas cercadas de mangues, cerca de 300 metros acima do nível do mar, no noroeste de Madagascar.
Geralmente fitófagos (comem plantas), alimentam-se de folhas novas, cascas, flores e frutos na estação chuvosa e folhas e brotos maduros na estação seca.
A gestação de um lêmure-sifaka dura cerca de 160 dias e, aos seis meses, já são independentes, atingindo o tamanho máximo com um ano de vida.
Madagascar é um país insular no Oceano Índico, que ocupa a maior ilha do continente africano, situada ao largo da costa sudeste da África.
Independente da França desde 1960, Madagascar ocupa uma área de 587 mil km² com cerca de 29 milhões de habitantes. A fauna da região é tão especial - com espécies endêmicas que só existem ali - que a ilha tem cerca de 50 parques para visitação de turistas.
A ilha é um dos lugares onde o inglês Charles Darwin fez pesquisas para desenvolver a Teoria da Evolução. Segundo esse estudo, o homem evoluiu a partir da Seleção Natural, que determina a sobrevivência dos organismos capazes de adaptação às mudanças na Natureza.