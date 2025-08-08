Flipar Inseto 'do bem': larva mastiga plásticos e combate a poluição Um dos grandes problemas na natureza é o acúmulo de plástico, que polui o meio ambiente e, a longo prazo, pode destruir a fauna e a flora. Pesquisadores descobriram um pequeno inseto no Quênia, país da África, que pode ser essencial neste combate e quebrar tais resíduos. Por Flipar

Fathiya Khamis/Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos do Quênia