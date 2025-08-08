Verona, cidade inspiração para o romantismo e cenário clássico de 'Romeu e Julieta'

Verona fica no Norte da Itália, a 504 km da capital Roma. Á cidade ocupa uma área de 206,63 km² e tem cerca de 265 mil habitantes.
Estudos mostram que a região já era habitada na Pré-História. A cidade foi ocupada primeiro por celtas e, depois, por romanos em meados do século I antes de Cristo e passou por diferentes domínios, entre eles os lombardos e os francos. Verona foi incorporada ao Reino de Itália em 1866.
Os habitantes da região contavam com a fertilidade proporcionada pela existência do Rio Ádige. Ele é o segundo maior do país, depois do rio Pó. Além de Verona, o rio banha as cidades de Merano, Bolzano e Trento, na região do Véneto. Ele deságua no mar Adriático, após percorrer 112 quilômetros.
Os romanos criaram um anfiteatro com capacidade para 30 mil pessoas que hoje pode receber 15 mil. Trata-se da Arena de Verona, conhecida pelas monumentais produções de ópera que até hoje são realizadas no local.
O dramaturgo William Shakespeare popularizou Verona ao ambientar uma de suas principais obras - 'Romeu e Julieta' - na localidade. Um dos personagens da tragédia é Príncipe de Verona.
'Romeu e Julieta' foi escrito entre 1591 e 1595, no começo da carreira literária de William Shakespeare, e fala sobre dois adolescentes que se amam e acabam tendo um destino trágico.
A morte dos jovens acaba unindo suas famílias, que estavam em pé de guerra. A peça ganhou muita popularidade na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, foi uma das suas obras mais propagadas em teatros pelo mundo.
O filme 'Romeu e Julieta', dirigido por George Cukor, em 1936, alavancou ainda mais a história criada por Shakespeare. O cinema de Hollywood já era uma sensação na época e o filme tinha astros de primeira grandeza em cena: Norma Shearer, Leslie Howard e John Barrymore, entre outros.
Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembrança de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atração da cidade é a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imóvel tem uma sacada que é lembrada pelos fãs da obra: ali Julieta vê Romeu declamar juras de amor.
A casa pertencia a uma família de sobrenome Dal Cappello, que seria uma corruptela de Capuleto, o sobrenome da família de Julieta na ficção criada por Shakespeare. Ou seja, a casa caiu como luva como apelo turístico.
No pátio da casa, fica uma estátua de bronze de Julieta e diz a lenda que todo visitante que tocar seu seio direito terá felicidade no casamento.
Perto da Piazza Brà também fica o Arco de Gavi, construído pelos romanos no século I a.C. (um dos mais importantes monumentos arqueológicos da cidade).
Outro ponto de grande interesse em Verona é a Torre dei Lamberti, localizada no Palazzo Della Ragione. Construída no século XII, foi sede administrativa da cidade por séculos e é um dos principais símbolos da cidade. Vista de longe, tem 84m de altura e 368 degraus.
O Castel Vecchio também é deslumbrante. Anteriormente chamado de San Martino, sua existência remonta ao século 8. Ele teve uma função defensiva e a Ponte Scaligero é de uso exclusivo para acesso ao castelo, servindo como rota de fuga sobre o rio Ádige.
Verona tem igrejas e basílicas de grande importância para a Itália. Patrimônios de séculos que carregam a história de um país altamente voltado para a tradição cristã. Uma das principais é a Basílica de Santa Anastasia.
O Centro Histórico de Verona foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por seu patrimônio artístico e cultural.
Para quem gosta de ambientes verdes, com plantas e árvores, o Jardim Giusti é um encantamento. Criado no século 16, fica perto da Piazza Isolo e é considerado um dos mais refinados exemplos de jardim italiano, com canteiros bem cuidados e com belos desenhos naturais.
Com tantos atrativos, Verona é uma das cidades mais fascinantes da Itália, principalmente para quem pretende unir história, cultura e romantismo!