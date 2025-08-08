Flipar

Verona, cidade inspiração para o romantismo e cenário clássico de 'Romeu e Julieta'

A cidade de Verona, na Itália, é o local onde se passa a história de Romeu e Julieta, um dos maiores clássicos da literatura romântica. Na época de celebração de namorados ela é mais procurada, mas ao longo de todo o ano é um lugar belo e atraente para os turistas.

Imagem de Reissaamme por Pixabay

Verona fica no Norte da Itália, a 504 km da capital Roma. Á cidade ocupa uma área de 206,63 km² e tem cerca de 265 mil habitantes.

NordNordWest wikimedia commons

Estudos mostram que a região já era habitada na Pré-História. A cidade foi ocupada primeiro por celtas e, depois, por romanos em meados do século I antes de Cristo e passou por diferentes domínios, entre eles os lombardos e os francos. Verona foi incorporada ao Reino de Itália em 1866.

FisioVerona domínio público

Os habitantes da região contavam com a fertilidade proporcionada pela existência do Rio Ádige. Ele é o segundo maior do país, depois do rio Pó. Além de Verona, o rio banha as cidades de Merano, Bolzano e Trento, na região do Véneto. Ele deságua no mar Adriático, após percorrer 112 quilômetros.

Imagem de Gianni Crestani por Pixabay

Os romanos criaram um anfiteatro com capacidade para 30 mil pessoas que hoje pode receber 15 mil. Trata-se da Arena de Verona, conhecida pelas monumentais produções de ópera que até hoje são realizadas no local.

Imagem de Gianni Crestani por Pixabay

O dramaturgo William Shakespeare popularizou Verona ao ambientar uma de suas principais obras - 'Romeu e Julieta' - na localidade. Um dos personagens da tragédia é Príncipe de Verona.

Domínio público

'Romeu e Julieta' foi escrito entre 1591 e 1595, no começo da carreira literária de William Shakespeare, e fala sobre dois adolescentes que se amam e acabam tendo um destino trágico.

Domínio público

A morte dos jovens acaba unindo suas famílias, que estavam em pé de guerra. A peça ganhou muita popularidade na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, foi uma das suas obras mais propagadas em teatros pelo mundo.

Domínio público

O filme 'Romeu e Julieta', dirigido por George Cukor, em 1936, alavancou ainda mais a história criada por Shakespeare. O cinema de Hollywood já era uma sensação na época e o filme tinha astros de primeira grandeza em cena: Norma Shearer, Leslie Howard e John Barrymore, entre outros.

Divulgação

Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembrança de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atração da cidade é a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imóvel tem uma sacada que é lembrada pelos fãs da obra: ali Julieta vê Romeu declamar juras de amor.

Imagem de TaniaSTS por Pixabay

A casa pertencia a uma família de sobrenome Dal Cappello, que seria uma corruptela de Capuleto, o sobrenome da família de Julieta na ficção criada por Shakespeare. Ou seja, a casa caiu como luva como apelo turístico.

Andrea Bertozzi wikimedia commons

No pátio da casa, fica uma estátua de bronze de Julieta e diz a lenda que todo visitante que tocar seu seio direito terá felicidade no casamento.

Veronika Bashak wikimedia commons

Quem visita Verona tambÃ©m gosta de passear pela Piazza BrÃ  , ponto de encontro dos veroneses. A praÃ§a Ã© cercada por edifÃ­cios histÃ³ricos, como o PalÃ¡cio BrÃ , sede da Prefeitura.

Rinina25 & Twice25 wikimedia commons

Perto da Piazza Brà também fica o Arco de Gavi, construído pelos romanos no século I a.C. (um dos mais importantes monumentos arqueológicos da cidade).

Andrea Bertozzi wikimedia commons

Outro ponto de grande interesse em Verona é a Torre dei Lamberti, localizada no Palazzo Della Ragione. Construída no século XII, foi sede administrativa da cidade por séculos e é um dos principais símbolos da cidade. Vista de longe, tem 84m de altura e 368 degraus.

Hurrijf - wikimedia commons

O Castel Vecchio também é deslumbrante. Anteriormente chamado de San Martino, sua existência remonta ao século 8. Ele teve uma função defensiva e a Ponte Scaligero é de uso exclusivo para acesso ao castelo, servindo como rota de fuga sobre o rio Ádige.

Didier Descouens - wikimedia commons

Verona tem igrejas e basílicas de grande importância para a Itália. Patrimônios de séculos que carregam a história de um país altamente voltado para a tradição cristã. Uma das principais é a Basílica de Santa Anastasia.

David Monniaux - wikimedia commons

O Centro Histórico de Verona foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por seu patrimônio artístico e cultural.

collection by DanieleDF1995 wikimedia commons

Para quem gosta de ambientes verdes, com plantas e árvores, o Jardim Giusti é um encantamento. Criado no século 16, fica perto da Piazza Isolo e é considerado um dos mais refinados exemplos de jardim italiano, com canteiros bem cuidados e com belos desenhos naturais.

Garden tourist wikimedia commons

Com tantos atrativos, Verona é uma das cidades mais fascinantes da Itália, principalmente para quem pretende unir história, cultura e romantismo!

Imagem de christophjkugler por Pixabay

