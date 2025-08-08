Estátuas com formatos 'estranhos' viram atração turística pelo mundo

A escultura do tubarão de fibra de vidro, de 7,5m de comprimento, invadindo uma casa em Oxford, na Inglaterra, foi criada em 1986, sem permissão, como protesto pela burocracia nas construções. Em fevereiro de 2022, o dono Bill Hanson-Heine (após 6 anos de batalha judicial) ganhou o direito de manter a estátua.
Essa escultura fica em frente à Biblioteca do Estado de Melbourne, na Austrália, e retrata uma Library, ou seja, biblioteca em inglês, afundando com o peso dos livros na calçada.
Kelpies - Esculturas em forma de cavalos de 300 toneladas que ficam na entrada do canal Forth and Clyde, em Falkirk, na Escócia. A lenda local diz que Kelpies são espíritos malignos que atraem as pessoas e elas se afogam.
Hanging Out - República Tcheca - Criada por David Cerny, a escultura representa o Pai da Psicanálise, Sigmund Freud, pendurado num cano, no alto de um prédio, na rua Husova nº 4, em Praga. É tão realista que pessoas se assustam até se darem conta da estátua.
Pessoas no Rio - As esculturas criadas por Chong Fah Cheong retratam habitantes de Singapura, perto da Ponte de Cavenagh, uma das mais antigas do paÃs.
Passe-Muraille - França - Criada em 1989 por Jean Marais, simboliza um homem que teria o dom de atravessar paredes, mas, de repente, perde essa dádiva e fica emparedado. Fica perto de Sacré-Couer, em Paris.
Mihai Eminescu - Romênia - O monumento depende do horizonte para ser observado, na cidade de Onesti, no condado de Bacau. E é uma homenagem ao poeta mais famoso do país.
Bebê Gigante - Inglaterra - Quem visita os jardins do palácio Chatsworth House, em Derbyshire, construído no século XVII, não deixa de olhar a escultura criada por Marc Quinn. É um bebê gigante (de 7 meses, segundo o autor), apoiado no chão apenas com a mão. Parece que vai cair.
Rinoceronte Suspenso - Alemanha - A escultura fica na Luisenplatz, uma praça em Potsdam. Passou a ser cartão postal da cidade. Tem gente que não passa embaixo de jeito nenhum.
O Ouvinte (L'Ecoute) - França - Esculpida em 1986 por Henri Miller , está instalada perto da Igreja St. Eustache, na Place René Cassins, em Paris. E representa um homem de fisionomia calma, que se apoia sobre a mão para 'ouvir' quem passa.
Charles La Trobe - Austrália - Exposta em frente à Universidade La Trobe, em Bundoora, homenageia o fundador da Universidade de Melbourne. O autor disse que as faculdades devem surtir esse efeito nos estudantes: 'virar as ideias de cabeça pra baixo'.
Hipopótamos - Taiwan - Fica na capital Taipei. A ideia de mostrar hipopótamos brincando submersos no concreto partiu do diretor do zoológico da cidade, Chen Pao-chung.
The Bean (O Feijão) - EUA - Inspirado no mercúrio líquido, o artista Anish Kapoor criou uma escultura gigante, feita de aço polido inoxidável, para distorcer as imagens da paisagem e de quem se aproxima. Fica no Millennium Park, em Chicago.
Traffic Light Tree - Inglaterra - O escultor Pierre Vivant imitou uma Ã¡rvore para refletir sobre a energia em Canary Wharf, na capital Londres. SÃ³ nÃ£o vale se guiar por ela para atravessar a rua.
Colher com Cereja - EUA - Fica no Sculpture Garden (Jardim das Esculturas), em Minneapolis e pesa mais de 3.100 kg. É feita em aço inoxidável e alumínio e pintada em esmalte de poliuretano.
Brotherhood Mimetic - Nova Zelândia - Quatro esculturas assimétricas, feitas com espelhos triangulares, refletem de forma desordenada a paisagem ao redor. Criadas por Peter Trevelyan, elas ficam na área externa do Museu Te Papa na capital, Wellington.
Fantasma Negro - Lituânia - Faz parte do folclore de Klaipeda, onde, segundo a lenda, um fantasma emergiu do rio em 1595 para avisar aos guardas do castelo Memel que havia risco de falta de suprimentos. A escultura de 2,4m fica perto das ruínas do castelo.
Freedom (Liberdade) - EUA - O monumento mostra uma pessoa que aos poucos vai se soltando do emparedamento, até correr para a liberdade, deixando um buraco na parede. A obra em bronze foi criada por Zenos Frudakis (que está na foto), em 2001, na Filadélfia.
Jacaré Anticapitalista - EUA - Criada em 2001 por Tom Otternesse, faz parte da decoração da estação de metrô da 8th Avenue com a 14th Street, em Nova York. Um jacaré sai do esgoto para atacar um “capitalista” ilustrado com um saco de dinheiro no lugar da cabeça.
Viajantes no Vento (Reisende im Wind) - Alemanha - Os personagens gigantes verdes, criados por Martin Wolke, caminham em meio a uma tempestade que só eles sentem. A obra fica em Westerland.
Observador (Cumil) - Eslováquia - Fica na Rua Panská, na capital Bratislava. Criada em 1997 por Viktor Hulik. Uns dizem que representa o comunista que descansa por ter emprego garantido. Outros dizem que ele 'olha as pernas das mulheres'. Uma placa avisa: 'Homens Trabalhando'.
Tour de France - França - O maior campeonato francês de ciclismo ganhou um monumento divertido, com 18m de altura, que representa o terreno irregular da prova. A escultura muda de cor com a vibração do vencedor. Fica na Cordilheira dos Pireneus, na fronteira com a Espanha.
Agente 15 - Bélgica - Feita porTom Frantzen em 1985, mostra um ladrão saindo do bueiro e agarrando o pé de um policial. É uma atração na praça Sainctelette, em Bruxelas, e, segundo o autor, homenageia Hergé, criador do personagem Tintim.