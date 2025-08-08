Flipar Estátuas com formatos 'estranhos' viram atração turística pelo mundo Imagine uma escultura que reproduz um pregador gigante prendendo o terreno em que se encontra. Pois é esta a estátua que se destaca e atrai visitantes no Parque Chaudfontaine, na Bélgica. A escultura do artista turco mehmet Ali Uysal parece prender a grama. Veja outros exemplos de trabalhos criativos que viraram atração turística. Por Flipar

reprodução redes sociais