Flipar

Sabor e versatilidade da framboesa; confira só

Chamativas e saborosas, as frutas vermelhas despertam a atenção por suas cores vivas e gosto intenso. Apesar de bem pequena, a framboesa traz inúmeros benefícios à saúde, sendo fonte de fibras, minerais, vitaminas, compostos bioativos e antioxidantes.

Por Flipar
Pixabay

Historicamente, a framboesa remonta a tempos antigos, com relatos de sua colheita pelos troianos no sopé do Monte Ida (Creta), perto da época de Cristo.

Imagem de ????? ???????? por Pixabay

A fruta foi, ao longo dos séculos, usada como alimento e também como remédio, com as folhas e flores utilizadas para tratar diversas condições.

- creative commons hippopx.com

Entre elas, distúrbios gastrointestinais, respiratórios, problemas cardíacos, gripe, febre e até mesmo para auxiliar no parto e tratar enjoos matinais.

L cwojdzinski pixabay

A framboesa é nativa da Ásia Menor e norte da Europa. Atualmente, ela faz parte da cultura de diversas regiões, como no próprio Velho Continente, Estados Unidos e Canadá.

- creative commons hippopx.com

A framboesa também ganhou significados simbólicos, como na Idade Média, onde foi associada a vinhos rosados e adocicados devido à semelhança de cor e sabor.

Pixabay

Ela apresenta diferentes variedades, com algumas sendo mais resistentes a condições climáticas, como o inverno. Assim, existem principalmente dois tipos deste fruto, considerando a coloração: vermelhas e pretas, com variações híbridas (amarelas e roxas).

Pixabay

Ã? comum confundir a framboesa com a amora, devido Ã  semelhanÃ§a na aparÃªncia e cor, especialmente quando maduras. No entanto, a principal diferenÃ§a estÃ¡ no interior. A primeira tem o centro oco, enquanto a segunda, tem o interior composto de polpa homogÃªnea.

Pixabay

A framboesa se destaca por sua saborosa doçura e aroma característico, sendo utilizada em diversos produtos, como sucos, geleias, sorvetes e licores. Já as folhas deste fruto podem ser usadas no preparo de chás.

Pixabay

Faz parte da família Rubus idaeus, sendo fruto da framboeseira. Por possuir grande capacidade de propagação, a planta precisa ser desmanchada e as mudas transplantadas para outro local a cada três ou quatro anos, para que a concorrência entre os ramos não afete a produção.

Pixabay

A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de doenças cardíacas, a promoção da perda de peso e o fortalecimento do sistema imunológico. A produção no Brasil ainda é pequena, com a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul.

Pixabay

Além disso, essa fruta é rica em antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na prevenção do câncer.

Pixabay

O simbolismo da framboesa é complexo e varia dependendo do contexto cultural e da interpretação individual. Em geral, ela pode ser associada à fertilidade, paixão, coragem, vitalidade e transformação.

Pixabay

A saborosa fruta é rica em polifenóis, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol “ruim”, o LDL no sangue. Por este motivo, ajuda a evitar doenças cardíacas, como aterosclerose, infarto, trombose ou AVC.

Pixabay

As antocianinas presentes na framboesa favorecem o relaxamento das artérias, algo que melhora a circulação de sangue e ajuda, assim, a regular a pressão arterial. Por outro lado, essa fruta pode provocar reações alérgicas em determinadas pessoas.

Pixabay

Essa fruta também fornece ótimas quantidades de fibras que desaceleram o esvaziamento do estômago e ajudam a aumentar a saciedade e reduzir a fome.

Pixabay

Além disso, as antocianinas atuam como agentes antiobesidade e ajudam, assim, a alterar o metabolismo das gorduras. Isso diminui a inflamação, aumenta o gasto energético e favorece a oxidação da gordura acumulada.

Pixabay

Ela é rica em polifenóis que melhoram a circulação sanguínea, reduzem o stress oxidativo e a inflamação no cérebro. Algo que ajuda a melhorar a concentração e a memória, além de prevenir o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Pixabay

O consumo regular de framboesa previne a formação de radicais livres e reduz a inflamação no corpo, por ser rica em polifenóis e outros compostos bioativos que inibem a proliferação de células tumorais.

Pixabay

É uma frutinha vermelha azedinha com um leve dulçor que combina perfeitamente com sobremesas, drinks e panquecas. Uma excelente opção para calor, podendo ser consumida gelada ou como complemento de doces.

imagem gerada por i.a

Segundo alguns chefes de cozinha, ao adicionar uma pequena quantidade de bicarbonato, equilibra-se a acidez da framboesa, algo que permite ressaltar toda a doçura natural da fruta sem ter que colocar muito açúcar na formação da geleia.

imagem gerada por i.a

Outra opção saborosa e refrescante para o verão é transformar as frutas em sorvetes. Com a framboesa não é diferente, visto que tem um gosto característico das frutas vermelhas.

imagem gerada por i.a

Típica de climas temperados, a framboesa é uma verdadeira explosão de sabor, sendo extremamente versátil por aparecer em outros pratos na culinária mundial. Uma combinação interessante é com chocolate em receitas de bolos, brownies e outras sobremesas.

Pixabay

A framboesa se tornou destaque também em Hollywood. Por lá, antes do Oscar, a Academia destaca os piores desempenhos do cinema mundial com um prêmio que faz referência à tradicional fruta. A premiação, então, foi concebida pelo publicitário John Wilson.

Veja Mais

 