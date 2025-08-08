Conheça as cidades mais elevadas do Brasil

Bom Jardim da Serra(1.250m)- Localizada em Santa Catarina, fica a 210 km da capital, FlorianÃ³polis e tem cerca de 4.800 habitantes. Ã? conhecida por ser a cidade mais alta do estado, onde jÃ¡ houve ocorrÃªncias de neve no inverno. A cidade se destaca pelas belezas naturais, como a Serra do Rio do Rastro, e pela produÃ§Ã£o de maÃ§Ã£s e vinhos.