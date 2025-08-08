Morte na certa: região da Austrália tem 100 mil crocodilos

Conhecidos como 'salties' ('salgados') pelos locais, esses crocodilos estavam quase extintos há 50 anos devido à caça intensiva para comércio de peles.
A população dos crocodilos chegou a cerca de 3 mil indivíduos após a Segunda Guerra Mundial, mas voltou a crescer.
Com a proibição da caça em 1971, os números cresceram rapidamente, transformando os crocodilos de uma espécie ameaçada para uma protegida.
Hoje, a Austrália enfrenta o desafio de gerenciar a população crescente desses animais para garantir a segurança pública, mantendo o equilíbrio entre proteção ambiental e convivência humana.
O Território Norte da Austrália possui um habitat ideal para os crocodilos de água salgada devido às altas temperaturas e áreas costeiras.
Também há grandes populações desses animais em Queensland, Austrália Ocidental e partes do sudeste asiático.
Esses crocodilos, conhecidos por serem territoriais e agressivos, raramente causam incidentes fatais. A morte de uma criança de 12 anos em 2022 foi o primeiro caso desde 2018.
As águas que abrigam os crocodilos são famosas pela pesca, mas de vez em quando recebem alguns corajosos que decidem mergulhar.
Os animais capturados geralmente são sacrificados, pois tendem a retornar ao local, se soltos. 'É nosso trabalho tentar manter as pessoas o mais seguras possível', disse o guarda-florestal Kelly Ewin, em entrevista à BBC.
'Obviamente, não vamos capturar todos os crocodilos, mas quanto mais tirarmos do porto, menor será o risco de haver um encontro com crocodilos e pessoas', explicou.
Para reduzir riscos, o programa educacional 'Be Crocwise' ensina práticas seguras para convivência com crocodilos e tem sido tão eficaz que outras regiões, como Flórida e Filipinas, estão interessadas em replicá-lo.
Apesar do status protegido dos crocodilos, o governo do Território do Norte implementou um plano de gestão de 10 anos, aumentando a cota anual de abate de 300 para 1.200 animais.
Embora o número de crocodilos (100 mil) seja menor que o da população humana local (250 mil), debates sobre controle populacional e segurança continuam, especialmente em regiões turísticas como Queensland, onde há mais incidentes fatais.
Os crocodilos de água salgada também se tornaram um atrativo econômico no Território do Norte da Austrália.
Além de atraírem turistas para atrações como o 'salto de crocodilo', sua pele é altamente valorizada pela indústria da moda, com marcas de luxo como Louis Vuitton e Hermès investindo na região.
Essas empresas compram peles de crocodilos criados em cativeiro, onde as práticas agrícolas foram introduzidas após a proibição da caça.
Estima-se que 150.000 crocodilos estejam em cativeiro no Território do Norte. Os ovos coletados em áreas remotas, como a Terra de Arnhem, são chocados em parceria com comunidades indígenas, como forma de apoiar a conservação e gerar benefícios financeiros para essas populações.
Os crocodilos têm profundo significado cultural para os povos indígenas, sendo parte de suas histórias e modos de vida há milhares de anos.
No entanto, ativistas levantam preocupações sobre as condições dos crocodilos em cativeiro, que frequentemente vivem isolados para garantir a qualidade de suas peles, um requisito essencial para o mercado de luxo.
Apesar de seu valor econômico e cultural, os crocodilos ainda representam um risco real. Especialistas alertam que rios como o Adelaide, próximo a Darwin, são extremamente perigosos.
'Se você for [nadar] no rio Adelaide próximo a Darwin, há 100% de chance de ser morto', salientou o professor especialista em crocodilos, Grahame Webb.
'A única questão é se vai levar cinco ou 10 minutos. Não acho que você chegará a 15 - você será despedaçado', continuou.