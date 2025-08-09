Flipar Oito anos após AVC, morre Arlindo Cruz, o 'deus de melodias mágicas' segundo Caetano Veloso Caetano Veloso resumiu em poucas palavras a importância de Arlindo Cruz para a música brasileira: 'Um Deus que cantava as próprias melodias mágicas, o maior sambista moderno'. O cantor e compositor de 66 anos morreu em 8 de agosto, 8 anos após sofrer um AVC que o deixou incapacitado de seguir sua incrível produção de arte musical. Por Flipar

Reprodução do Instagram @arlindocruzobem