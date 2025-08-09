Flipar

Audiolivros de Harry Potter ganham vozes de novos atores

A nova adaptação em audiolivros da saga Harry Potter conta com um elenco de peso ao reunir atores renomados para dar voz aos personagens icônicos da obra de J.K. Rowling.

O projeto, parceria entre a Pottermore Publishing e a Audible, confirmou os atores Hugh Laurie como Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen como Lord Voldemort, Riz Ahmed como Professor Snape e Michelle Gomez como Professora McGonagall.

Arabella Stanton, que interpretará Hermione Granger na série da HBO, dá voz à personagem nos três primeiros livros. Nina Barker-Francis assume o papel nos livros 4 a 7. Frankie Treadaway e Max Lester dão voz a Harry Potter e Ron Weasley, respectivamente, nos livros de 1 a 3. Jaxon Knopf e Rhys Mulligan fazem o mesmo nos livros de 4 a 7.

O audiolivro de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ será lançado em 4 de novembro de 2025, e ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’ em 16 de dezembro. Os demais audiolivros sairão entre janeiro e março de 2026.

Essas não são as únicas novidades envolvendo o universo de Harry Potter. Recentemente, o trem que será o Expresso de Hogwarts na séria produzida pela HBO foi escolhido.

Trata-se da locomotiva a vapor Wightwick Hall BR 4-6-0 5 MT 6989, pertencente à Quainton Railway Society Ltd., uma entidade de preservação ferroviária que administra o Buckinghamshire Railway Centre .

A sociedade não é uma empresa que comercializa transporte a vapor: é um clube/museu voltado à restauração, exibição e operação de material rodante histórico, apoiado em voluntariado e eventos .

Comprada em 1978 pelo Wightwick Hall Restoration Group em nome da Quainton Railway Society, após ter sido resgatada do ferro-velho, foi completamente restaurada e entrou em operação pela primeira vez em março de 2019 como parte do museu .

A locomotiva é verde, diferentemente do trem que aparece nos filmes de Harry Potter no cinema. Mas é bem parecida em termos de estrutura.

A expectativa pela adaptação televisiva de Harry Potter cresceu ainda mais com a divulgação dos nomes dos atores que darão vida a personagens já consagrados da saga.

Depois de confirmar o trio principal - Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout como Harry, Hermione e Ron, respectivamente, o estúdio anunciou novos nomes que completam o mosaico de Hogwarts.

A estratégia, segundo o comunicado da Warner Bros. Discovery, é oferecer uma adaptação fiel dos livros, em sete temporadas, mas com frescor de elenco e alcance geracional ampliado.

Escolhido entre mais de 30 mil candidatos nas audições globais, o britânico Lox Pratt, 14 anos, carrega o peso de suceder Tom Felton como o arquirrival de Harry. Antes de Hogwarts, Pratt chamou a atenção da crítica como Jack Merridew na minissérie 'O Senhor das Moscas' da BBC.

Ele também tem experiência teatral, tendo passado pelo National Youth Theatre. Jason Isaacs, o Lucius original, disse que o jovem tem garra e carisma suficientes para liderar um esquadrão da Sonserina.

Vencedora do BAFTA por 'The IT Crowd' e presença requisitada em dramas como 'Rivais' e 'Humans', Katherine Parkinson traz ar cômico e autoridade materna à Molly, matriarca dos Weasley. A atriz, de 47 anos, transita com naturalidade entre a sitcom e o melodrama.

Entre fãs, a recepção tem sido positiva: muitos apontam que sua veia cômica poderá suavizar momentos de tensão familiar, mantendo intacto o célebre 'Not my daughter!' ('Minha filha, não!', em tradução literal) do clímax final.

Músico, ator de teatro e indicado ao Critics Choice Award por 'Genius', Johnny Flynn assume o papel do sinistro Lucius Malfoy. Flynn já contracenou com Jason Isaacs em 'O Soldado que Não Existiu' e, segundo o próprio Isaacs, combina voz doce e presença ameaçadora.

Conhecido por alternar heróis românticos em 'Emma' (2020) e vilões frios em 'O Alfaiate' (2024), o britânico de 42 anos promete camadas de vulnerabilidade ao pai de Draco, recriando a tensão entre ambição e medo que só aparece nas páginas dos livros.

Revelação do 'Late Late Toy Show' irlandês em 2024, Leo Earley nasceu em Leitrim e ganhou fama nacional ao cantar 'The Auld Triangle' com sotaque carregado. Sua autenticidade agora dará vida a Simas Finnigan, o aluno que vive fazendo caldeirões explodirem.

Earley, que estuda na escola de teatro Gaiety, já é visto como sucessor de atores irlandeses como Domhnall Gleeson. Sua escalação foi celebrada pelo próprio Devon Murray, intérprete original de Seamus, que elogiou o brilho do garoto nas redes sociais.

A decisão de escalar a italiana Alessia Leoni para reviver Parvati Patil provocou debate imediato sobre representatividade étnica. Leoni, 15 anos, fala quatro idiomas e acumula prêmios em festivais de cinema infantil europeus, mas fãs sul-asiáticos criticaram a escolha.

A HBO defende que a escalação passou por testes abertos e sensibilidade cultural, enquanto especialistas lembram que a polêmica ecoa discussões anteriores sobre color-blind casting (seleção de elenco onde a escolha de atores é feita sem levar em conta a cor da pele) em 'Os Anéis do Poder'.

Novata em produÃ§Ãµes televisivas, Sienna Moosah assume LilÃ¡ Brown, a colega de Parvati e primeiro interesse romÃ¢ntico de Ron. Moosah, nascida em Birmingham e filha de mÃ£e paquistanesa e pai britÃ¢nico, ganhou bolsa na Royal Central School of Speech & Drama apÃ³s vencer o concurso Monologue Slam 2023.

Produtores destacam seu timing cômico impecável - qualidade essencial para equilibrar o humor de Lavender. A jovem atriz disse enxergar a personagem como símbolo de coragem.

Duplamente premiado com o Laurence Olivier (teatro) e vencedor do Tony por 'Ink', Bertie Carvel promete transformar Cornélio Fudge, Ministro da Magia, em figura tragicômica. Aos 47 anos, Carvel é famoso por papéis autoritários - como Rupert Murdoch nos palcos e o vilão Simon Foster em 'Doctor Foster'.

Críticos evocam sua habilidade de sussurrar ameaças com um sorriso como ideal para mostrar o negacionismo de Fudge frente ao retorno de Voldemort. A presença de um ator de prestígio no posto sinaliza a intenção da HBO de elevar o tom político das tramas ministeriais.

Bel Powley, conhecida por 'O Diário de Uma Adolescente' e 'The Morning Show', traz nuance à tia de Harry, Petúnia Dursley. Aos 33 anos, a londrina equilibra vulnerabilidade e severidade em papéis complexos, algo fundamental para revelar fissuras na fachada normal dos Dursley.

Tanto o produtor executivo David Heyman quanto a própria Powley enfatizam que a série trará nuances de abusos silenciosos presentes nos livros, mas suavizados nos filmes.

Vencedor do BAFTA de Melhor Ator por encarnar o humorista Eric Morecambe, Daniel Rigby, 42 anos, encarna Vernon (Válter) Dursley, o tio que personifica o preconceito trouxa.

Rigby é elogiado por transitar entre drama (como em 'Flowers') e comédia física, atributo que pode tornar Vernon simultaneamente cômico e ameaçador.

Com esses nove reforços, a série de Harry Potter ganha profundidade dramática e diversidade de talentos, conciliando estreantes promissores e veteranos premiados.

Resta agora saber como o roteiro distribuirá suas jornadas ao longo de sete temporadas. O feitiço, porém, está lançado: fãs e críticos aguardam um universo bruxo renovado, porém fiel, a partir de 2026 na HBO.

