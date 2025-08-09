Audiolivros de Harry Potter ganham vozes de novos atores

Arabella Stanton, que interpretará Hermione Granger na série da HBO, dá voz à personagem nos três primeiros livros. Nina Barker-Francis assume o papel nos livros 4 a 7. Frankie Treadaway e Max Lester dão voz a Harry Potter e Ron Weasley, respectivamente, nos livros de 1 a 3. Jaxon Knopf e Rhys Mulligan fazem o mesmo nos livros de 4 a 7.