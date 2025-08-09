Curiosos extremos do mundo animal: as peculiaridades que chamam a atenção

Mais venenoso: Ãgua-viva-caixa-australiana - Chamada de 'Vespa do mar', seu veneno Ã© 500 vezes mais poderoso que a da caravela portuguesa (organismo que flutua na Ã¡gua, queima e intoxica). A vÃ­tima dessa Ã¡gua-viva entra em choque e morre de parada cardÃ­aca ou afogamento. Vive no mar da AustrÃ¡lia e da Ãsia.