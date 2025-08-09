Malu Galli, a Tia Celina de ‘Vale Tudo’, comenta sucesso da novela: ‘Retorno é maravilhoso’

Em entrevista à revista “Quem”, a atriz comentou sobre o sucesso da trama e o retorno que tem recebido do público nas ruas.
'Na rua, o retorno é maravilhoso. As pessoas estão amando assistir e tem uma relação afetuosa com a novela”, declarou.
“Foi uma novela controversa desde o início, das pessoas citando muitas questões, mas acho que chegamos em uma fase que ela se estabeleceu e está movimentando o Brasil. Quem não assiste na TV, assiste no TikTok, no Instagram, e as pessoas estão comentando', completou a atriz.
Maria Luiza Reis Galli nasceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1971. Ela iniciou sua formação artística com apenas 10 anos no renomado teatro O Tablado, de Maria Clara Machado.
Na década de 1990, ela se formou em curso profissionalizante na Faculdade da Cidade com a diretora Bia Lessa.
Antes de iniciar sua trajetória na televisão, ela acumulou experiências no teatro, com participações memoráveis em montagens como ‘Ensaio-Hamlet”, “Diálogos com Molly Bloom” e outros trabalhos com a Cia dos Atores e a Cia de Teatro Autônomo.
No teatro, aliás, ela desenvolveu uma sólida carreira, atuando, dirigindo e escrevendo - com reconhecimento em peças como “Ensaio-Hamlet”, além de trabalhos próprios e em composições teatrais autorais.
A sua estreia na televisão aconteceu em 1992, ano em que interpretou a personagem Jurema na minissérie “Anos Rebeldes”, criada por Gilberto Braga.
Seu grande salto veio com a minissérie 'Queridos Amigos', de 2008, na qual interpretou a psicanalista Lúcia Ferraz. Foi um ponto de virada na carreira, especialmente por ter sido convidada após uma performance teatral em “A Gaivota”, vista pela autora Maria Adelaide Amaral.
Galli já participou de diversas novelas de sucesso na Globo. Entre elas estão “Tempos Modernos”, “A Vida da Gente”, “Cheias de Charme”, “Sete Vidas”, “Totalmente Demais”, “Amor de Mãe” e “Além da Ilusão”.
Em “Cheias de Charme”, de 2012 e que foi reexibida pela Globo em 2024, Galli interpretou a renomada advogada Lygia.
Já em “Sete Vidas”, de 2015, foi a publicitária Irene, que descreveu em entrevista ao Jornal “Extra” como “um retrato da mulher bem-sucedida, que acaba deixando de lado diversos desejos para viver em função do trabalho”.
Em “Totalmente Demais”, que foi ao ar entre 2015 e 2016, Malu se destacou como Rosângela, ganhando maior visibilidade entre o público.
“Fazer uma personagem popular era uma coisa que ainda faltava na minha trajetória na TV. Acabei sendo escalada para núcleos ricos e foi muito bom defender esta mãezona batalhadora e apaixonada”, disse, em entrevista ao “GShow”.
Mais recentemente, ela esteve em “Além da Ilusão”, de 2022, como Violeta, matriarca forte e complexa, responsável por conduzir o drama familiar e dialogar com as transformações sociais mostradas na trama.
Atualmente, Malu Galli é um dos destaques do elenco do remake de 'Vale Tudo', da Globo, interpretando Celina Aguiar Junqueira, também chamada de 'tia Celina', irmã da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch.
No cinema, obteve destaque ao interpretar a compositora e pianista Chiquinha Gonzaga em “O Xangô de Baker Street”, em 2001.
Outros filmes de destaque de sua carreira são “O Contador de Histórias”, de 2009, em que fez a personagem Pérola, e “180 Graus”, de 2011, que rendeu a ela a indicação ao Prêmio Guarani de Melhor Atriz.
Desde 1999, Malu Galli é casada com o artista plástico Afonso Tostes. Eles são pais do estudante de jornalismo Luiz Tostes, que nasceu em 2001.