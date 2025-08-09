Hermanos na frente: as melhores vinícolas do mundo

Inclusive, Andrew Reed (esquerda), diretor executivo de vinho e exposições da William Reed, que elabora o ranking, afirmou que, além de uma premiação, o intuito da lista é também ser um guia para os apreciadores do enoturismo (turismo focado nas experiências com o vinho)
1ª – A liderança fica com a vinícola ‘Catena Zapata', na cidade de Mendoza, na Argentina. Seu principal produto é o vinho Malbec, referência no país. O espaço oferece passeios que apresentam a história da vinícola familiar.
Por sinal, como foi fundada em 1902 pelo imigrante italiano Nicola Catena, é a produtora familiar mais antiga na Argentina. Atualmente, a vinícola é gerenciada por sua filha Laura e pelo seu neto Nicolas, um dos maiores produtores em atividade e que contribuiu para a vinificação do país chegar ao topo.
2ª – A Bodega de los Herederos del Marqués de Riscal está situada na província de la Rioja, no norte da Espanha. A premiação exaltou seus vinhos Tempranillos, brancos e rosés, concebidos para serem fáceis de beber. Atualmente, a produção é feita no Hotel Marqués de Riscal
As vinhas podem ser exploradas a pé, de bicicleta ou a cavalo, com oferta de esportes como o golfe e padel. A vinícola foi fundada em 1858 por Fran Gehry e os vinhos tornaram-se tão populares no início do século XX que exigiam uma forma de selo para garantir a autenticidade. A malha dourada foi a opção adotada
3ª – A Vik é uma vinícola que fica no vale do Chapacoal, no Chile. O espaço foi inaugurado em 2004, ocupa mais de 4.300 hectares e conta com hotel de luxo e vários passeios turísticos. Os hóspedes podem optar por cavalgar ou andar de bicicleta pelas vinhas enquanto cozinham
A propósito, aulas de ioga são oferecidas para quem decidir ficar no hotel, além do spa e a piscina infinita. Ainda há o convidativo La Huerrta, um restaurante orgânico ao ar livre onde 100% dos ingredientes são colhidos antes de serem preparados para os clientes.
4ª – A vinícola de Criação fica na cidade de Walker Bay, na África do Sul. Os visitantes são incentivados a explorar o terreno que conta com diversas obras de arte, que incentiva os artistas locais com frequentes exposições no espaço
Além disso, há a possibilidade de aproveitar caminhadas locais e os safáris de bicicleta. O clima frio é propício e ideal para a produção dos vinhos Chardonnays e Pinot Noirs
5ª – A vinícola Château Smith Haut Lafitte está localizada na cidade de Bordeaux, na França. Os proprietários conseguiram aliar a produção tradicional às novas tecnologias. No caso, as uvas continuam sendo apanhadas à mão, mas é por meio de um satélite que se tem conhecimento do momento ideal de colheita
O ponto forte do Château é a produção de blends tintos e brancos usando as sete variedades de uva Bordeaux. O espaço foi criado no século XIV, mas a partir da década foi que deslanchou após ser comprado pelo ex-esquiador olímpico francês Daniel Cathiard, que adotou a agricultura biodinâmica
6ª - A Bodega Garzon está situada no município de Maldonado, no Uruguai, próximo a vários pontos turísticos, como Punta del Este e La Barra. É um projeto com mais de 240 hectares de vinhedos, pertence ao Grupo Agroland, fundado pelo argentino Alejandro Bulgheroni
Os vinhos são elaborados sob a consultoria de Alberto Antonini, uma das maiores referências mundiais em produção de vinhos da primeira qualidade como Blend, Tannat, Albariño, entre outros. Trata-se de um projeto ousado, capaz de impulsionar o Uruguai no mapa mundial do vinho
7ª- A vinícola Montes (Viña Montes), no Vale de Colchaga, no Chile, tinha ficado na terceira posição a nível mundial no ano passado e recebeu o prêmio de melhor produtora de vinho da América do Sul. O espaço é pioneiro na fabricação de vinho tinto de alta qualidade no país e todos os seus produtos são nacionais
Alguns exemplos são o Alpha Cabernet Sauvignon (o primeiro vinho de alto padrão exportado pelo Chile), Alpha Chardonnay, Merlot e Syrah. A vinícola é uma parceria bem sucedida entre Aurélio Montes e Douglas Murray, profissionais que se dedicam a estudar a ciência do vinho
8ª - Schloss Johannisberg é um castelo e vinícola na vila de Johannisberg, no distrito de Rheingau, na Alemanha. A produção de vinho ocorre no local há mais de 1.200 anos. O sugerido é começar com uma visita ao palácio do século XVIII antes do almoço
Depois a dica é comer no restaurante Schlossschänke, que oferece uma linda vista para a cidade de Rheingau. Na parte da tarde, os turistas conhecem as adegas. Sua especialidade são vinhos brancos apenas da uva Riesling
9ª - A vinícola Bodegas Salentein está situada no Vale do Uco, aos pés da Cordilheira dos Andes, na cidade de Mendoza, na Argentina. O espaço também abriga o centro cultural Killka de Salentein com exposições internas e também ao ar livre
Ainda há a pousada a pousada Salentein que proporciona uma experiência com restaurante de primeira linha, onde os chefs oferecem especialidades da região argentina, junto com as especialidades da vinícolas: vinhos Merlot e Pinot Noir
10ª - El Enemigo fica localizada também em Mendoza, na Argentina. Esta vinícola de pequeno porte tem um diferencial muito interessante, que é o fato de utilizar várias técnicas sustentáveis e produção orgânica
Seu carro-chefe é o Cabernet Franc 'Gran Enemigo', que possui um toque de vinho Malbec. Outro exemplar bastante vendido é o Cabernet Franc 'Gran Enemigo' misturado com Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Merlot.