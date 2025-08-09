Flipar

Raças de cães que não são adequadas para crianças; saiba

Pretende dar um cãozinho de estimação para seu filho? Saiba que os cães são animais geralmente amáveis, fofos e serão os melhores amigos da criançada.

Pexels/bin Ziegler

Se forem domesticados de forma correta, os cães podem ser obedientes e trazer segurança para quem tem filho pequeno em casa.

Pexels/Ekaterina Bolovtsova

Mas nem toda raça é aconselhada para quem tem criança em casa. É preciso pesquisar bem antes de colocar um cãozinho ao lado do seu filho, e até para não ser surpreendido. Alguns cães pequenos, por exemplo, podem passar a sensação de fofurice, mas podem dar muito trabalho.

pexels/sarah chai

O site 'BNews' fez um levantamento de seis raças que se dão melhor com adultos do que com crianças. Veja na galeria a seguir.

Imagem de MarcoKerschbaum por Pixabay

Os Chihuahuas são exemplo de cachorros que 'enganam'. O tamanho pequeno dá a sensação de fofurice e pode cativar qualquer um, mas muitos cães dessa raça são agressivos por serem destemidos e terem muita coragem.

Reprodução/Cão em Foco Educação Canina

Considerado um dos menores cães do mundo, o Chihuahua é uma raça originária do México e tem esse nome como homenagem ao estado de origem.

Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina

O Doberman é um cachorro que chama a atenção por ser imponente e pela sua postura, mas é preciso ter cuidado e aconselhável treiná-lo para que se socialize com os mais novos.

pixabay

A raça Doberman foi criada na Alemanha no século XIX. Os cães desta raça são considerados os mais elegantes que existe.

Imagem de Yama Zsuzsanna Márkus por Pixabay

Um dos cachorros mais fofos e geralmente com olhos de dar inveja, o Husky Siberiano pode ser um problema dentro de casa por conta de sua energia e pela fama de ser desobediente.

pexels/julissa helmuth

Como o próprio nome já diz, o Husky é oriundo da região da Sibéria, na Rússia. É uma raça que se adapta muito bem ao frio extremo e tem característica de trabalho (quem nunca viu um na TV tracionando trenós?).

Divulgação Pexels

Uma raça não muito falada por aqui, o Akita é conhecido por sua fidelidade, mas pode 'estranhar' com o excesso de carinho recebido, pois são cães muito independentes.

Pixabay

O Akita Inu é uma raça vinda das montanhas do norte do Japão, mas também tem uma 'versão' americana, conhecida como Akita Americano.

Biser Yanev/Wikimedia Commons

Quem nunca pensou em ter um Dálmata depois de ver o famoso filme dos 101 Dálmatas? Esses floquinhos são muito hiperativos, o que pode ser embaraçoso para quem tem criança.

Divulgação

A raça Dálmata é oriunda da região da Dalmácia, na Croácia, e tem como grande característica as pintinhas pretas e a pelagem branca.

Imagem de Rebecca Scholz por Pixabay

PequinÃªs, para muitos, Ã© uma raÃ§a 'folgada'. Esses cÃ£ezinhos podem nÃ£o ser tÃ£o simpÃ¡ticos com a energia da crianÃ§ada e se incomodar com abraÃ§os e apertos.

pexels/ketut subiyanto

Essa minuatura tem como origem a China e, para muitos, tem uma certa aparência de Leão por conta do focinho. Segundo uma lenda chinesa, o Pequinês veio de uma paixão entre um leão e uma macaca pequena.

pexels/daniel kondrashin

Além dessas seis raças, podemos incluir o pitbull como um cão que se deve evitar no convívio com as crianças. O Flipar já fez algumas galerias mostrando os ataques frequentes que ocorreram pelo Brasil.

Stacy wikimedia commons

Para se ter ideia do risco, um pitbull matou o próprio tutor ao atacá-lo em Campinas (SP), em maio de 2025. O cão foi abatido pela polícia.

Reproduçao redes sociais

