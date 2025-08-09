Raças de cães que não são adequadas para crianças; saiba

Se forem domesticados de forma correta, os cães podem ser obedientes e trazer segurança para quem tem filho pequeno em casa.
Mas nem toda raça é aconselhada para quem tem criança em casa. É preciso pesquisar bem antes de colocar um cãozinho ao lado do seu filho, e até para não ser surpreendido. Alguns cães pequenos, por exemplo, podem passar a sensação de fofurice, mas podem dar muito trabalho.
O site 'BNews' fez um levantamento de seis raças que se dão melhor com adultos do que com crianças. Veja na galeria a seguir.
Os Chihuahuas são exemplo de cachorros que 'enganam'. O tamanho pequeno dá a sensação de fofurice e pode cativar qualquer um, mas muitos cães dessa raça são agressivos por serem destemidos e terem muita coragem.
Considerado um dos menores cães do mundo, o Chihuahua é uma raça originária do México e tem esse nome como homenagem ao estado de origem.
O Doberman é um cachorro que chama a atenção por ser imponente e pela sua postura, mas é preciso ter cuidado e aconselhável treiná-lo para que se socialize com os mais novos.
A raça Doberman foi criada na Alemanha no século XIX. Os cães desta raça são considerados os mais elegantes que existe.
Um dos cachorros mais fofos e geralmente com olhos de dar inveja, o Husky Siberiano pode ser um problema dentro de casa por conta de sua energia e pela fama de ser desobediente.
Como o próprio nome já diz, o Husky é oriundo da região da Sibéria, na Rússia. É uma raça que se adapta muito bem ao frio extremo e tem característica de trabalho (quem nunca viu um na TV tracionando trenós?).
Uma raça não muito falada por aqui, o Akita é conhecido por sua fidelidade, mas pode 'estranhar' com o excesso de carinho recebido, pois são cães muito independentes.
O Akita Inu é uma raça vinda das montanhas do norte do Japão, mas também tem uma 'versão' americana, conhecida como Akita Americano.
Quem nunca pensou em ter um Dálmata depois de ver o famoso filme dos 101 Dálmatas? Esses floquinhos são muito hiperativos, o que pode ser embaraçoso para quem tem criança.
A raça Dálmata é oriunda da região da Dalmácia, na Croácia, e tem como grande característica as pintinhas pretas e a pelagem branca.
Essa minuatura tem como origem a China e, para muitos, tem uma certa aparência de Leão por conta do focinho. Segundo uma lenda chinesa, o Pequinês veio de uma paixão entre um leão e uma macaca pequena.
Além dessas seis raças, podemos incluir o pitbull como um cão que se deve evitar no convívio com as crianças. O Flipar já fez algumas galerias mostrando os ataques frequentes que ocorreram pelo Brasil.
Para se ter ideia do risco, um pitbull matou o próprio tutor ao atacá-lo em Campinas (SP), em maio de 2025. O cão foi abatido pela polícia.