Cidade de Portugal é eleita 'Melhor Tesouro Escondido da Europa'; veja ranking!

Uma cidade portuguesa fundada no século 12 foi eleita o “Melhor Tesouro Escondido” da Europa, segundo o Índice Europeu de Tesouros Escondidos da plataforma HomeToGo.

Freepik/vwalakte

O levantamento considerou critérios como belezas naturais, custo das hospedagens, qualidade da gastronomia e condições climáticas. Veja as dez cidades que se destacaram no ranking!

Wikimédia Commons

10º) Beaumaris, País de Gales, Reino Unido: Essa charmosa cidade costeira localizada na ilha de Anglesey combina arquitetura georgiana, ruas históricas e vista para o Estreito de Menai.

Mike Baldwin/Wikimédia Commons

Beaumaris também é famosa por seu impressionante castelo medieval, o Beaumaris Castle (Patrimônio Mundial da UNESCO), construído no século 13 por ordem do rei Eduardo I.

Llywelyn2000/Wikimédia Commons

9º) Labeaume, França: Labeaume é um vilarejo localizado no sul da França, na região de Ardèche, famosa por sua beleza natural e arquitetura rústica.

Romainbehar/Wikimédia Commons

Labeaume também é famosa por seus jardins suspensos, piscinas naturais de águas cristalinas e concertos ao ar livre durante o verão.

Divulgação

8º) Sibiu, Romênia: Fundada por colonos saxões no século 12, Sibiu é uma das cidades mais bonitas e bem preservadas da Transilvânia

Imagem de Tudor George por Pixabay

Em 2007, foi eleita Capital Europeia da Cultura graças a seus museus, teatros e festivais ao longo do ano. As 'janelas com olhos' nos telhados são uma marca registrada da cidade.

-Andrei Stroe/Wikimédia Commons

7º) Valdoviño, Espanha: Localizado na costa norte da Galiza, Valdoviño é conhecido por suas deslumbrantes paisagens naturais e praias ideais para o surfe.

Divulgação

Além das praias, o vilarejo mantém o autêntico espírito galego, com celeiros tradicionais espalhados entre casas de granito e tabernas que servem polvo à feira.

- Flickr Xulio Barreiro

6º) Beynac-et-Cazenac, França: Esta é uma pitoresca vila medieval na região da Dordonha, que mais parece saída de um conto de fadas. Já foi classificada como um dos 'Mais Belos Vilarejos da França'.

Chensiyuan/Wikimédia Commons

As ruelas de paralelepípedos levam a casinhas de pedra com telhados de lousa, muitas transformadas em charmosas estalagens. Além disso, o Château de Beynac, construído no século 12, é um dos grandes tesouros locais.

Flickr Sergio Zeiger

5º) Bremm, Alemanha: Bremm é uma pequena vila localizada às margens do rio Mosela, no oeste da Alemanha, famosa por seus vinhedos em encostas íngremes.

Michielverbeek/Wikimédia Commons

Um dos destaques é o Calmont, considerado o vinhedo mais inclinado da Europa. Casinhas de enxaimel, adegas familiares e o Castelo de Reichsburg nas proximidades dão todo um charme para a região.

Imagem de Tom por Pixabay

4º) Puy-l’Évêque, França: Esse charmoso vilarejo, que fica no sul da França, encanta com suas casas medievais empilhadas sobre o rio e ruas sinuosas de paralelepípedos.

- Imagem de saeuk oh por Pixabay

A cidade é cercada por vinhedos da região de Cahors, famosa por seus vinhos tintos. O cenário é complementado por belas paisagens, mercados locais e um típico ambiente rural francês.

- Segala75/Wikimédia Commons

3º) Nafplio, Grécia: Nafplio é uma cidade portuária encantadora, famosa por suas praias de águas cristalinas e o imponente Forte Palamidi. Foi a primeira capital da Grécia moderna, entre 1823 e 1834.

Luu/Wikimédia Commons

As principais atrações de Nafplio incluem o castelo de Palamidi, os tradicionais cafés à beira-mar e o forte de Bourtzi, situado em uma ilhota no porto.

- Ken Russell Salvador/Wikimédia Commons

2º) Brisighella, Itália: Essa é uma encantadora vila medieval na região da Emilia-Romagna. A cidade é dominada por três colinas que abrigam a Rocca Manfrediana, o Santuário de Monticino e a Torre do Relógio.

DivulgaÃ§Ã£o

As ruas estreitas e arborizadas, como a Via degli Asini, preservam o charme histórico do local. Isso sem falar no azeite de oliva de alta qualidade produzido na região!

Vanni Lazzari/Wikimédia Commons

1º) Tomar, Portugal: Eleito o “melhor tesouro escondido” da Europa, Tomar é uma histórica cidade portuguesa construída em 1160 e situada na região central do país.

Vitor Oliveira/Wikimédia Commons

A cidade, cheia de ruas charmosas e jardins, tem forte ligação com a Ordem dos Templários. É um destino popular para quem deseja conhecer a história medieval de Portugal.

Alves gaspar /Wikimédia Commons

