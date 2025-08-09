Santiago Calatrava: conheça obras do arquiteto que projetou o Museu do Amanhã

Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.
Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.
Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York
A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas - esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.
Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!
Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha - Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.
Cidade das Artes e das Ciências, em Valência - Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora.
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro - Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara.
O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região.
Turning Torso, em Malmö, na Suécia - Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação.
Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica - Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora.
Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos - Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia.
Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York - Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas.
Pont de Bac de Roda, em Barcelona - Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade.
Yuan Ze University Project, em Taiwan - Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaços acadêmicos e de convivência em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas áreas envidraçadas e elementos que favorecem a iluminação natural.
Puente de la Mujer, em Buenos Aires - Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.
Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal - Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade.
Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte.
Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas - que respiram, se movem e nos emocionam.