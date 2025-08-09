Flipar Fuja enquanto há tempo: dicas para saber se um relacionamento é tóxico Um assunto que envolve a convivência entre as pessoas e que é sempre motivo de preocupação é o chamado relacionamento tóxico. Como identificar? Como evitar? No BBB 23, inclusive, um caso chamou atenção e teve repercussão: a relação de Gabriel Fop com Bruna Griphao. Por Flipar

Freepik