Construções belas e icônicas que embelezam a paisagem na Austrália

Muitas delas são importantes por seu valor histórico, funcionalidade e impacto no turismo. Veja algumas marcantes.
Ópera de Sydney (1973) Um dos marcos mais famosos do mundo, foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon. Suas icônicas velas brancas tornaram-se símbolo da Austrália, sendo um dos centros culturais mais importantes do país.
Ponte da Baía de Sydney (1932) Conhecida como 'Coathanger' devido ao seu formato, liga o centro de Sydney à costa norte. É um dos maiores arcos de aço do mundo e uma peça fundamental da infraestrutura da cidade.
Parlamento da Austrália (1988) Localizado em Canberra, abriga o governo do país e possui uma arquitetura moderna simbólica. Sua construção reflete a democracia australiana e é aberta a visitas do público.
Queen Victoria Building (1898) Originalmente um mercado, hoje é um dos prédios comerciais mais elegantes de Sydney. Sua arquitetura vitoriana restaurada e seus vitrais fazem dele um ponto turístico e de compras sofisticad
Estação Flinders Street (1910) Ícone de Melbourne, é a estação ferroviária mais movimentada da cidade e um símbolo histórico. Sua fachada em estilo eduardiano e o grande relógio na entrada são pontos de referência para os moradores.
Old Melbourne Gaol (1845) Uma antiga prisão que hoje funciona como museu, contando a história do sistema penal australiano. Abrigou criminosos famosos, como Ned Kelly, e é um dos prédios históricos mais visitados do país.
Casa do Governo de Sydney (1845) Residência oficial do governador de Nova Gales do Sul, com arquitetura neogótica impressionante. Localizada dentro do Jardim Botânico, representa o legado colonial britânico na Austrália.
Australian War Memorial (1941) Localizado em Canberra, homenageia os soldados australianos que lutaram em guerras. Além do memorial, abriga um museu com exposições detalhadas sobre a história militar do país.
Adelaide Oval (1871) Um dos estádios mais históricos da Austrália, famoso por sediar partidas de críquete e futebol. Sua arquitetura mistura tradição e modernidade, sendo um dos principais centros esportivos do país.
Catedral de São Patrício (1939) Localizada em Melbourne, é a maior igreja católica da Austrália e um exemplo do estilo neogótico. Sua construção demorou décadas e hoje é um importante marco religioso e arquitetônico.
Fremantle Prison (1850s) Antiga prisão construída por condenados britânicos, é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Seu passado sombrio e bem preservado atrai turistas interessados na história do sistema penal australiano.
Royal Exhibition Building (1880) Construído para exposições internacionais em Melbourne, é um dos poucos edifícios da era vitoriana ainda em uso. Foi o local onde ocorreu a primeira sessão do Parlamento australiano em 1901.
Biblioteca Estatal de Victoria (1856) Uma das bibliotecas mais antigas da AustrÃ¡lia, localizada em Melbourne, com um impressionante domo de leitura. AlÃ©m de ser um centro de conhecimento, abriga exposiÃ§Ãµes e eventos culturais importantes.
Museu da AustrÃ¡lia (1827) Localizado em Sydney, Ã© o museu mais antigo do paÃs e referÃªncia em histÃ³ria natural e antropologia. Seu acervo inclui fÃ³sseis, artefatos indÃgenas e exposiÃ§Ãµes sobre a fauna Ãºnica da AustrÃ¡lia.