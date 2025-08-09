Animais com 'superpoderes': saiba o que eles fazem de diferente

Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores.
Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar.
As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.
A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”!
Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam.
Claro que o animal pode morrer se for devorado por um predador, por exemplo. O grande segredo é que, naturalmente, esse tipo de água-viva consegue voltar ao estágio inicial da vida, mesmo depois de atingir a idade adulta.
Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.
Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!
Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?
Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal!
Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!
Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!
Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!
Especialistas explicam que é como se o animal estivesse morto, afinal os órgãos dele param e ele não consegue respirar. Acontece que essa espécie consegue controlar as células de uma forma que 65% da água do corpo permaneça descongelada e ele sobreviva.
Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.
Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.
É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha!
Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!
Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espÃ©cie de besouro Ã© capaz de carregar 1.141 vezes o seu prÃ³prio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!
Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias.
Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser.